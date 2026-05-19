Mitteilung der SLR Group GmbH:
SLR Group veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal 25/26- Umsatz im Q3 25/26 auf 56,4 Mio. EUR gesteigert - Bereinigtes EBITDA erreicht 2,9 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Marge bei 5,3 % - Kernsegmente Agrar- und Bauwesen mit anhaltend erhöhten Auftragseingängen - Prognose für Geschäftsjahr 25/26: Gesamtproduktion bzw. verkaufte Tonnage um die Größenordnung von 110 Kilotonnen und bereinigtes EBITDA von 18 Mio. EUR bis 19 Mio. EUR erwartet
Die SLR Group GmbH, ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, hat heute ihre Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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