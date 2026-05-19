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SLR Group veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal 25/26



19.05.2026 / 09:00 CET/CEST

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SLR Group veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal 25/26 Umsatz im Q3 25/26 auf 56,4 Mio. EUR gesteigert

Bereinigtes EBITDA erreicht 2,9 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Marge bei 5,3 %

Kernsegmente Agrar- und Bauwesen mit anhaltend erhöhten Auftragseingängen

Prognose für Geschäftsjahr 25/26: Gesamtproduktion bzw. verkaufte Tonnage um die Größenordnung von 110 Kilotonnen und bereinigtes EBITDA von 18 Mio. EUR bis 19 Mio. EUR erwartet St. Leon-Rot, 19. Mai 2026 - Die SLR Group GmbH, ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, hat heute ihre Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 25/26 veröffentlicht. Der Umsatz wuchs im dritten Quartal um 10,1 % auf 56,4 Mio. EUR gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal (Q3 24/25: 51,2 Mio. EUR). Gleichzeitig stiegen die verkauften Tonnagen im dritten Quartal 25/26 um 14,7 % auf 28,9 Kilotonnen, nach 25,2 Kilotonnen im Vorjahreszeitraum. Insgesamt erhöhte sich der Umsatz in den ersten neun Monaten 25/26 auf 155,4 Mio. EUR (9M 24/25: 139,1 Mio. EUR), während die verkauften Tonnagen auf 78,7 Kilotonnen zunahmen (9M 24/25: 67,4 Kilotonnen). Auf der Ertragsseite hat die SLR Group im dritten Quartal 25/26 ein bereinigtes EBITDA von 2,9 Mio. EUR erzielt und damit das Niveau des Vorjahresquartals erreicht. Daraus resultierte eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,3 % (Q3 24/25: 5,7 %). Insgesamt belief sich das bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten 25/26 auf 12,9 Mio. EUR und verzeichnete somit einen Anstieg um 14,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (9M 24/25: 11,3 Mio. EUR). Gunnar Halden, CFO der SLR Group, erläutert: "Unser Umsatz und die verkauften Tonnagen haben sich im dritten Quartal 25/26 erneut sehr positiv entwickelt. Dabei haben wir weiterhin vor allem von stabilisierenden Trends im Agrarwesen und im Bauwesen profitiert. Insgesamt zeigen sich die Marktbedingungen in unseren Kernmärkten jedoch nach wie vor uneinheitlich. Aktuelle Branchenindikatoren deuten weiterhin eher auf eine Stabilisierungsphase als auf eine breit angelegte Erholung hin." Für das laufende Geschäftsjahr 25/26 rechnet die SLR Group aufgrund der positiven Auftragsentwicklung damit, dass die Gesamtproduktion und verkauften Tonnen nunmehr um die Größenordnung von 110 Kilotonnen und damit merklich über den Zahlen des Geschäftsjahres 24/25 liegen werden. Zugleich konkretisiert die SLR Group die Prognose für das bereinigte EBITDA und erwartet nun eine Spanne von 18 Mio. EUR bis 19 Mio. EUR, was den anhaltenden Preisdruck und vorübergehende operative Ineffizienzen widerspiegelt. Jörg Rumikewitz, CEO der SLR Group, blickt auf das laufende Geschäftsjahr: "Der Auftragseingang zeigt sich in unseren Vertriebsregionen weiterhin robust und unsere Kunden greifen verlässlich auf unsere hochwertigen Sphäroguss-Komponenten zurück. Angesichts der anhaltenden geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten setzen wir unseren Schwerpunkt derzeit vor allem auf operative Stabilität, weitere Produktivitätssteigerungen und eine disziplinierte Kapitalallokation. Insgesamt blicken wir optimistisch auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 25/26." Der Bericht zum dritten Quartal 25/26 ist ab sofort auf der Unternehmenswebsite unter slr-gruppe.de/en//investor-relations abrufbar. Über SLR Group Die SLR Group mit Hauptsitz in St. Leon-Rot, Deutschland, ist ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, die hauptsächlich in großen Off-Highway-Landwirtschafts- und Infrastruktur sowie Baumaschinen eingesetzt werden. SLR wurde 1970 gegründet und betreibt heute vier hochmoderne, voll investierte Produktionsstätten in Deutschland, Ungarn und der Tschechischen Republik. Die Gruppe versteht sich als Full-Service-Anbieter für ihre Kunden, der von der Entwicklung und dem Werkzeugbau über den Guss bis hin zum bearbeiteten Bauteil reicht. SLR verfügt über einen erstklassigen Kundenstamm mit gefestigten Single-Source-Beziehungen in Europa und Nordamerika. Zu den Hauptkunden zählen marktführende OEMs und Tier-1-Anbieter. Im Geschäftsjahr 2024/2025 erwirtschaftete die SLR Group einen Nettoumsatz von 194,0 Mio. EUR. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mehr als 700 Mitarbeiter (HC). Die SLR Group GmbH hat eine Anleihe im Nordic-Bond-Format mit einem Volumen von 75 Mio. EUR begeben, die im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der Nasdaq Stockholm notiert ist. IR-Kontakt cometis AG

Thorben Burbach

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65185 Wiesbaden

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E-mail: burbach@cometis.de



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