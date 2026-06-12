Kalenderwoche 24 am KMU-Anleihemarkt

Die PNE AG hat die Platzierung ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: DE000A460J75) mit einem Volumen von 36 Mio. Euro abgeschlossen. Damit wurde etwas mehr als die Hälfte des maximal angestrebten Emissionsvolumens von 65 Mio. Euro erreicht. Der finale Kupon wurde auf 7,00 % p.a. festgelegt und liegt damit in der unteren Hälfte der ursprünglich kommunizierten Zinsspanne. Besonders Bestandsinvestoren der PNE haben sich im Zuge des Umtauschangebots rege an der Emission beteiligt. Insgesamt dürften sich die Verantwortlichen der PNE AG aber sicher ein höheres Platzierungsergebnis erhofft haben.

Mit der PCC SE kündigt ein etablierter Anleihe-Emittent erneut zwei neue Anleihen an. Die fünfjährige Anleihe 2026/31 bietet einen Zinssatz von 5,75 % p.a. bei einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro, während die zweite Emission mit einer Laufzeit bis Ende 2028 und einem Kupon von 4,25 % p.a. ausgestattet ist. Beide Anleihen sollen ...

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