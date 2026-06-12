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WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
Xetra
12.06.26 | 17:35
28,750 Euro
+3,60 % +1,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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MUTARES SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MUTARES SE & CO KGAA 5-Tage-Chart
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28,70029,00019:45
28,65029,05019:28
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BOOSTER PRECISION COMPONENTS
BOOSTER PRECISION COMPONENTS GMBH Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BOOSTER PRECISION COMPONENTS GMBH58,250,00 %
ENERGIEKONTOR AG41,050+1,36 %
FINEXITY AG37,800-1,56 %
HAUSVORTEIL AG7,200-0,69 %
HMS BERGBAU AG42,6000,00 %
LR HEALTH & BEAUTY SE17,5500,00 %
MUTARES SE & CO KGAA28,750+3,60 %
NAKIKI SE0,261-10,31 %
PCC SE101,000,00 %
PHOTON ENERGY NV0,316+7,12 %
PHOTON ENERGY NV SCHULDV13,0000,00 %
PNE AG10,500+0,38 %
POB AG1,4300,00 %
SOWITEC GROUP GMBH55,78-2,15 %
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