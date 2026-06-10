Mitteilung der NAKIKI SE:
NAKIKI SE prüft strategische Beteiligung an der ecrop GmbH zur Erweiterung ihrer Bitcoin-Treasury-Strategie um digitale Kapitalmarktinfrastruktur
Die NAKIKI SE (ISIN DE000WNDL300) prüft den Erwerb einer strategischen Beteiligung an der ecrop GmbH mit Sitz in Amberg. Ziel ist zunächst der Erwerb einer Minderheitsbeteiligung. Darüber hinaus beabsichtigen beide Unternehmen, Möglichkeiten einer langfristigen strategischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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