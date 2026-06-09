PCC-Anleihen 103 und 104
Die PCC SE erweitert ihr Anleiheangebot zum 1. Juli 2026 um zwei neue Unternehmensanleihen. Die Anleihe 2026/2031 (ISIN: DE000A460JS9; Volumen von bis zu 30 Mio. Euro) bietet einen Zinssatz von 5,75 % p.a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren bis zum 1. Juli 2031. Die zweite Neuemission (ISIN: DE000A460JR1; Volumen von bis zu 20 Mio. Euro) ist mit 4,25 % p.a. ausgestattet und läuft bis zum 1. Dezember 2028. Die Zinszahlungen erfolgen bei beiden Anleihen quartalsweise.HINWEIS: Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH