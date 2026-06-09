DJ PTA-News: PCC SE: PCC mit Neuemissionen zu 5,75% p.a. für 5 Jahre und 4,25% p.a. für 2,5 Jahre - Emissionsstart 1. Juli - Stückzinsfreie Zeichnungsfrist bis zum 30. Juni 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

PCC SE: PCC mit Neuemissionen zu 5,75% p.a. für 5 Jahre und 4,25% p.a. für 2,5 Jahre

Emissionsstart 1. Juli - Stückzinsfreie Zeichnungsfrist bis zum 30. Juni 2026

Duisburg (pta000/09.06.2026/09:38 UTC+2)

Die PCC SE emittiert zum 1. Juli 2026 zwei neue Anleihen, die PCC-Anleihen Nummer 103 und 104 seit der Erstemission 1998.

Die 5,75%-Neuemission (DE000A460JS9) hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit Tilgung am 1. Juli 2031. Die 4,25%-Neuemission (DE000A460JR1) hat eine Laufzeit von zweieinhalb Jahren, sie wird am 1. Dezember 2028 endfällig getilgt. Die Zinszahlungen erfolgen wie bei allen Anleihen der PCC SE quartalsweise.

Zeichnen können Anleger die Anleihen jeweils ab einer Mindestanlage von 5.000 EUR spesenfrei direkt über die PCC SE. Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist für beide Neuemissionen läuft bis zum 30. Juni zum Ausgabekurs von 100 %. Danach können die Anleihen bis zum 29. Oktober 2026 zum Kaufkurs von 100 % zuzüglich Stückzinsen gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Rückzahlung erfolgt am jeweiligen Fälligkeitstag zu 100 % des Nennwerts. Die Notierung beider Anleihen im Open Market der Börse Frankfurt und im Freiverkehr der Börse Stuttgart ist ab Anfang Juli 2026 beabsichtigt.

Die PCC SE begibt Anleihen bereits seit über 25 Jahren und ist einer der erfahrensten Anleiheemittenten in Deutschland. Fristgemäß wurden 81 der bisher 102 PCC-Anleihen bereits zurückgezahlt. Über 20.000 Anlegerinnen und Anleger zeichneten in den vergangenen gut zweieinhalb Jahrzehnten PCC-Anleihen im Wert von insgesamt rund 1,7 Milliarden EUR, wovon die PCC über 1,2 Milliarden EUR getilgt hat.

Die Ausstattung der PCC-Neuemissionen:

Bezeichnung: 5,75%-PCC-Anleihe 2026 (01.07.2031)

ISIN/WKN: DE000A460JS9 / A460JS Festzinssatz: 5,75 % p.a. Zinszahlungen: quartalsweise Emissionsvolumen: bis zu 30 Millionen EUR Stückelung: 1.000 EUR Emissionsdatum: 1. Juli 2026 Laufzeit: 5 Jahre Rückzahlungstermin: 1. Juli 2031, Rückzahlung zu 100 % des Nennwerts Emissionskurs: 100 % Zeichnungsfrist: 1. stückzinsfrei bis zum 30. Juni 2026, 2. ab 1. Juli 2026 bis 29. Oktober 2026 mit Stückzinsberechnung (vorzeitige Schließung vorbehalten) Börsennotierung: Einbeziehung zum Handel an der Börse Frankfurt (Open Market) und der Börse Stuttgart (Freiverkehr) für Anfang Juli 2026 beabsichtigt Spesenfreier ab 5.000 EUR direkt über die PCC SE Erwerb:

Bezeichnung: 4,25%-PCC-Anleihe 2026 (01.12.2028)

ISIN/WKN: DE000A460JR1 / A460JR Festzinssatz: 4,25 % p.a. Zinszahlungen: quartalsweise Emissionsvolumen: bis zu 20 Millionen EUR Stückelung: 1.000 EUR Emissionsdatum: 1. Juli 2026 Laufzeit: 2,5 Jahre Rückzahlungstermin: 1. Dezember 2028, Rückzahlung zu 100 % des Nennwerts Emissionskurs: 100 % Zeichnungsfrist: 1. stückzinsfrei bis zum 30. Juni 2026, 2. ab 1. Juli 2026 bis 29. Oktober 2026 mit Stückzinsberechnung (vorzeitige Schließung vorbehalten) Börsennotierung: Einbeziehung zum Handel an der Börse Frankfurt (Open Market) und der Börse Stuttgart (Freiverkehr) für Anfang Juli 2026 beabsichtigt Spesenfreier ab 5.000 EUR direkt über die PCC SE Erwerb:

Der Basisprospekt vom 29. Oktober 2025 mit den endgültigen Bedingungen und etwaigen Nachträgen kann bei der PCC SE, Moerser Str. 149, 47198 Duisburg, kostenlos in gedruckter Form angefordert werden (Telefon: +492066908090, E-Mail: direktinvest@pcc.eu) und steht auf https://www.pcc-direktinvest.eu als PDF-Download zur Verfügung.

Aktuelle Finanzinformationen sind auf https://www.pcc-finanzinformationen.eu veröffentlicht.

Über die PCC SE

Die PCC SE mit Hauptsitz in Duisburg ist die Beteiligungsholding der weltweit tätigen PCC-Gruppe mit rund 3.400 Mitarbeitenden. Ihre Konzerngesellschaften verfügen über Kernkompetenzen in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien sowie im Bereich Containerlogistik. Als langfristig orientierter Investor konzentriert sich die PCC SE darauf, durch nachhaltige Investitionen die Unternehmenswerte ihrer Beteiligungen kontinuierlich zu steigern und beständig neue Werte zu schaffen. Die größten Chemieproduzenten der PCC-Gruppe sind die PCC Rokita SA, ein bedeutender Chlor-Hersteller und Osteuropas führender Produzent von Polyolen, sowie die PCC Exol SA, einer der modernsten Tenside-Produzenten in Europa. Gegründet wurde PCC 1993 von Waldemar Preussner, Alleinaktionär der PCC SE, der heute den Vorsitz im Aufsichtsrat innehat. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die PCC-Gruppe mit einem Konzernumsatz von 923,6 Millionen EUR ein Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 81,4 Millionen EUR. Weitere Informationen über PCC finden Sie unter https://www.pcc.eu.

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Aussender: PCC SE Moerser Straße 149 47198 Duisburg Deutschland Ansprechpartner: Susanne Biskamp, PCC Head of Marketing, Media, Direktinvest Tel.: +49 2066 2019-35 E-Mail: pr@pcc.eu Website: www.pcc.eu ISIN(s): DE000A460JR1 (Anleihe) DE000A460JS9 (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart

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June 09, 2026 03:38 ET (07:38 GMT)