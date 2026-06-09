Anzeige
Mehr »
Dienstag, 09.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Pentagon in Alarmbereitschaft? Dieser Rohstoff könnte jetzt Gold in den Schatten stellen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3510Z | ISIN: DE000A3510Z9 | Ticker-Symbol:
Tradegate
08.06.26 | 12:35
101,10 
-0,96 % -0,98
Branche
Chemie
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
PCC SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PCC SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
100,90103,2509:36
Dow Jones News
09.06.2026 10:09 Uhr
222 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: PCC SE: PCC mit Neuemissionen zu 5,75% p.a. für 5 Jahre und 4,25% p.a. für 2,5 Jahre - Emissionsstart 1. Juli - Stückzinsfreie Zeichnungsfrist bis zum 30. Juni 2026

DJ PTA-News: PCC SE: PCC mit Neuemissionen zu 5,75% p.a. für 5 Jahre und 4,25% p.a. für 2,5 Jahre - Emissionsstart 1. Juli - Stückzinsfreie Zeichnungsfrist bis zum 30. Juni 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

PCC SE: PCC mit Neuemissionen zu 5,75% p.a. für 5 Jahre und 4,25% p.a. für 2,5 Jahre

Emissionsstart 1. Juli - Stückzinsfreie Zeichnungsfrist bis zum 30. Juni 2026

Duisburg (pta000/09.06.2026/09:38 UTC+2)

Die PCC SE emittiert zum 1. Juli 2026 zwei neue Anleihen, die PCC-Anleihen Nummer 103 und 104 seit der Erstemission 1998.

Die 5,75%-Neuemission (DE000A460JS9) hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit Tilgung am 1. Juli 2031. Die 4,25%-Neuemission (DE000A460JR1) hat eine Laufzeit von zweieinhalb Jahren, sie wird am 1. Dezember 2028 endfällig getilgt. Die Zinszahlungen erfolgen wie bei allen Anleihen der PCC SE quartalsweise.

Zeichnen können Anleger die Anleihen jeweils ab einer Mindestanlage von 5.000 EUR spesenfrei direkt über die PCC SE. Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist für beide Neuemissionen läuft bis zum 30. Juni zum Ausgabekurs von 100 %. Danach können die Anleihen bis zum 29. Oktober 2026 zum Kaufkurs von 100 % zuzüglich Stückzinsen gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Rückzahlung erfolgt am jeweiligen Fälligkeitstag zu 100 % des Nennwerts. Die Notierung beider Anleihen im Open Market der Börse Frankfurt und im Freiverkehr der Börse Stuttgart ist ab Anfang Juli 2026 beabsichtigt.

Die PCC SE begibt Anleihen bereits seit über 25 Jahren und ist einer der erfahrensten Anleiheemittenten in Deutschland. Fristgemäß wurden 81 der bisher 102 PCC-Anleihen bereits zurückgezahlt. Über 20.000 Anlegerinnen und Anleger zeichneten in den vergangenen gut zweieinhalb Jahrzehnten PCC-Anleihen im Wert von insgesamt rund 1,7 Milliarden EUR, wovon die PCC über 1,2 Milliarden EUR getilgt hat.

Die Ausstattung der PCC-Neuemissionen:

Bezeichnung: 5,75%-PCC-Anleihe 2026 (01.07.2031) 

ISIN/WKN:      DE000A460JS9 / A460JS 
Festzinssatz:    5,75 % p.a. 
Zinszahlungen:   quartalsweise 
Emissionsvolumen:  bis zu 30 Millionen EUR 
Stückelung:     1.000 EUR 
Emissionsdatum:   1. Juli 2026 
Laufzeit:      5 Jahre 
Rückzahlungstermin: 1. Juli 2031, Rückzahlung zu 100 % des Nennwerts 
Emissionskurs:   100 % 
Zeichnungsfrist:  1. stückzinsfrei bis zum 30. Juni 2026, 
          2. ab 1. Juli 2026 bis 29. Oktober 2026 mit Stückzinsberechnung (vorzeitige Schließung vorbehalten) 
Börsennotierung:  Einbeziehung zum Handel an der Börse Frankfurt (Open Market) und der Börse Stuttgart (Freiverkehr) 
          für Anfang Juli 2026 beabsichtigt 
Spesenfreier    ab 5.000 EUR direkt über die PCC SE 
Erwerb:

Bezeichnung: 4,25%-PCC-Anleihe 2026 (01.12.2028) 

ISIN/WKN:      DE000A460JR1 / A460JR 
Festzinssatz:    4,25 % p.a. 
Zinszahlungen:   quartalsweise 
Emissionsvolumen:  bis zu 20 Millionen EUR 
Stückelung:     1.000 EUR 
Emissionsdatum:   1. Juli 2026 
Laufzeit:      2,5 Jahre 
Rückzahlungstermin: 1. Dezember 2028, Rückzahlung zu 100 % des Nennwerts 
Emissionskurs:   100 % 
Zeichnungsfrist:  1. stückzinsfrei bis zum 30. Juni 2026, 
          2. ab 1. Juli 2026 bis 29. Oktober 2026 mit Stückzinsberechnung (vorzeitige Schließung vorbehalten) 
Börsennotierung:  Einbeziehung zum Handel an der Börse Frankfurt (Open Market) und der Börse Stuttgart (Freiverkehr) 
          für Anfang Juli 2026 beabsichtigt 
Spesenfreier    ab 5.000 EUR direkt über die PCC SE 
Erwerb:

Der Basisprospekt vom 29. Oktober 2025 mit den endgültigen Bedingungen und etwaigen Nachträgen kann bei der PCC SE, Moerser Str. 149, 47198 Duisburg, kostenlos in gedruckter Form angefordert werden (Telefon: +492066908090, E-Mail: direktinvest@pcc.eu) und steht auf https://www.pcc-direktinvest.eu als PDF-Download zur Verfügung.

Aktuelle Finanzinformationen sind auf https://www.pcc-finanzinformationen.eu veröffentlicht.

Über die PCC SE

Die PCC SE mit Hauptsitz in Duisburg ist die Beteiligungsholding der weltweit tätigen PCC-Gruppe mit rund 3.400 Mitarbeitenden. Ihre Konzerngesellschaften verfügen über Kernkompetenzen in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien sowie im Bereich Containerlogistik. Als langfristig orientierter Investor konzentriert sich die PCC SE darauf, durch nachhaltige Investitionen die Unternehmenswerte ihrer Beteiligungen kontinuierlich zu steigern und beständig neue Werte zu schaffen. Die größten Chemieproduzenten der PCC-Gruppe sind die PCC Rokita SA, ein bedeutender Chlor-Hersteller und Osteuropas führender Produzent von Polyolen, sowie die PCC Exol SA, einer der modernsten Tenside-Produzenten in Europa. Gegründet wurde PCC 1993 von Waldemar Preussner, Alleinaktionär der PCC SE, der heute den Vorsitz im Aufsichtsrat innehat. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die PCC-Gruppe mit einem Konzernumsatz von 923,6 Millionen EUR ein Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 81,4 Millionen EUR. Weitere Informationen über PCC finden Sie unter https://www.pcc.eu.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      PCC SE 
           Moerser Straße 149 
           47198 Duisburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Susanne Biskamp, PCC Head of Marketing, Media, Direktinvest 
Tel.:         +49 2066 2019-35 
E-Mail:        pr@pcc.eu 
Website:       www.pcc.eu 
ISIN(s):       DE000A460JR1 (Anleihe) DE000A460JS9 (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780990680759 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2026 03:38 ET (07:38 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.