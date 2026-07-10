Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die PCC SE begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A460XXX/ WKN A460JS) im Emissionsvolumen von 30 Mio. Euro, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen jährlichen Kupon von 5,750% erhalten, der vierteljährlich ausgezahlt werde. Die nächste Zinszahlung werde am 01.10.2026 geleistet. Das Fälligkeitsdatum sei auf den 01.07.2031 terminiert. Auf Basis des aktuellen Kurses von 99,500 liege die Rendite bei 5,839%. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. (Bonds weekly Ausgabe vom 09.07.2026) (10.07.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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