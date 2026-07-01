DJ PTA-DD: PCC SE: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
PCC SE: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Duisburg (pta000/01.07.2026/15:33 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Ulrike Warnecke 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name PCC SE b) LEI 529900BC8ZRX8TF6L273 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Schuldtitel Kennung DE000A460XXX b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 1.000,00 EUR 20.000,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 1.000,00 EUR 20.000,00 EUR e) Datum des Geschäfts 01.07.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
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Aussender: PCC SE Moerser Straße 149 47198 Duisburg Deutschland Ansprechpartner: Susanne Biskamp, PCC Head of Marketing, Media, Direktinvest Tel.: +49 2066 2019-35 E-Mail: pr@pcc.eu Website: www.pcc.eu ISIN(s): DE000A460XXX (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart
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July 01, 2026 09:33 ET (13:33 GMT)