Mitteilung der Energiekontor AG: Energiekontor optimiert Windparks mit Smart Windfarm Controller Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, optimiert den Betrieb ihrer Windparks mithilfe des Smart Windfarm Controllers (SWFC). Gemeinsam mit der ventodyne GmbH, einer Ausgründung der Technischen Universität München, führt das Unternehmen das intelligente Steuerungssystem nach der erfolgreichen Anwendung in den konzerneigenen britischen Windparks Withernwick und Hyndburn künftig schrittweise in geeigneten Windparks ein. Ziel ist es, die Energieerträge und die Effizienz des konzerneigenen Windparkbetriebs kontinuierlich zu steigern sowie die Wettbewerbsfähigkeit künftiger Windparkprojekte weiter zu stärken. Der Smart Windfarm Controller vernetzt die einzelnen Windenergieanlagen eines Windparks zu einem intelligent gesteuerten Gesamtsystem. Statt jede Anlage unabhängig voneinander zu betreiben, koordiniert das System den Einsatz der Anlagen so, dass der Gesamtertrag des Windparks maximiert wird. Hierfür nutzt der SWFC den sogenannten Wake-Steering-Mechanismus. Dabei werden ausgewählte, im Wind stehende Anlagen gezielt leicht aus der Windrichtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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