Mitteilung der PCC SE:

PCC im ersten Quartal 2026 mit stabilen Ergebnissen bei rückläufigem Umsatz

- PCC-Gruppe nach verhaltenem Start seit Anfang März mit deutlichem Aufwärtstrend in Kernaktivitäten

Der Duisburger PCC-Konzern hat im ersten Quartal eine stabile Ergebnisentwicklung trotz geringeren Umsatzes erreicht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging gegenüber dem Vorjahresquartal nur leicht, um 2,9 % auf 13,0 Millionen € zurück, der Umsatz sank um 12,0 % auf 221,0 Millionen €.

Während das Segment Handel & Services ein Umsatzplus verbuchte, zeigten sich insbesondere im Polyole-, Chlor- und Silizium-Segment Umsatzrückgänge. Dies resultiert im Wesentlichen aus einem geringeren Preisniveau als im Vergleichsquartal. Zudem betrieben wir damals noch die seit Sommer 2025 temporär stillgelegte Siliziummetall-Anlage in Island. Beim EBITDA wurden die Rückgänge ...

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