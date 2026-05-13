DJ PTA-News: GEPVOLT SE: GEPVOLT sieht europäische Regulierungsentwicklungen als Signal für sichere Energieinfrastruktur - Netzbetreiber und Stadtwerke fokussieren Cybersecurity und Systemkontrolle

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

GEPVOLT SE: GEPVOLT sieht europäische Regulierungsentwicklungen als Signal für sichere Energieinfrastruktur

Netzbetreiber und Stadtwerke fokussieren Cybersecurity und Systemkontrolle

Hilden (pta000/13.05.2026/12:14 UTC+2)

GEPVOLT sieht europäische Regulierungsentwicklungen als Signal für sichere Energieinfrastruktur Made in Germany

Netzbetreiber und Stadtwerke stellen höhere Anforderungen an Cybersecurity, Transparenz und technologische Souveränität

Hilden, Deutschland - Die aktuellen regulatorischen und geopolitischen Entwicklungen im europäischen Energiemarkt zeigen nach Einschätzung der GEPVOLT SE deutlich, dass sich die Anforderungen an kritische Energieinfrastruktur grundlegend verändern.

Themen wie:

-- technologische Souveränität

-- Cybersecurity

-- KRITIS- und NIS2-Anforderungen

-- Transparenz von Systemarchitekturen

-- langfristige Kontrollierbarkeit digital vernetzter Energiesysteme

-- europäische Infrastruktur- und Versorgungssicherheit

rücken zunehmend in den Mittelpunkt europäischer Infrastruktur- und Sicherheitsdiskussionen.

Für GEPVOLT ist dies ein klares Signal an Netzbetreiber, Stadtwerke, kommunale Energieversorger und große Energieunternehmen: Kritische Energieinfrastruktur wird künftig nicht mehr ausschließlich nach Anschaffungskosten bewertet werden. Entscheidend werden vielmehr Systemkontrolle, Transparenz, Cybersecurity, langfristige technische Verantwortung sowie europäische Infrastrukturkompetenz.

GEPVOLT positioniert sich deshalb gezielt als deutscher Infrastrukturpartner für sichere Batteriespeicherlösungen Made in Germany.

Am Standort Hilden entwickelt, produziert und integriert GEPVOLT industrielle Batteriespeichersysteme für Netzbetreiber, Stadtwerke und kommunale Energieinfrastruktur.

Bis auf die Batteriezellen setzt GEPVOLT dabei auf eine weitgehend deutsche bzw. europäisch kontrollierte Systemarchitektur. Entwicklung, Systemintegration, Energiemanagement, Steuerung, Sicherheitsarchitektur, Inbetriebnahme, Service, Wartung und langfristiger Betrieb erfolgen aus einer Hand in Deutschland.

"Batteriespeicher sind längst keine einfachen Energiecontainer mehr. Sie sind digital vernetzte Bestandteile kritischer Energieinfrastruktur. Wer solche Systeme in Verteilnetze, Stadtwerke oder kommunale Energieprojekte integriert, muss wissen, wer die Technik kontrolliert, wer Zugriff auf die Systeme hat und wer im laufenden Betrieb die Verantwortung übernimmt", erklärt GEPVOLT.

Gerade für Netzbetreiber, Stadtwerke und Energieversorger wie E.ON, RWE oder regionale Versorgungsunternehmen wird die Herkunft und Kontrollierbarkeit technischer Systeme künftig zu einem strategischen Beschaffungskriterium. Neben Preis und Leistung rücken Fragen der Cybersecurity, Datenhoheit, langfristigen Servicefähigkeit und regulatorischen Sicherheit zunehmend in den Mittelpunkt.

GEPVOLT sieht darin einen Wendepunkt für den deutschen und europäischen Markt. Während viele Speicherlösungen weiterhin stark von außereuropäischen Systemarchitekturen, Kommunikationsstrukturen und Serviceketten abhängig sind, setzt GEPVOLT auf lokale Produktion, transparente Systemverantwortung und persönliche technische Ansprechpartner in Deutschland.

Die Speicherinfrastruktur von GEPVOLT richtet sich insbesondere an:

-- Verteilnetzbetreiber

-- Stadtwerke

-- kommunale Energieversorger

-- regionale Netzgesellschaften

-- Betreiber kritischer Energieinfrastruktur

-- große Energieunternehmen und Infrastrukturpartner

Im Fokus stehen Anwendungen wie Netzstabilisierung, Netzpufferung, Redispatch-Unterstützung, Integration erneuerbarer Energien, kommunale Speicherinfrastruktur, Ladeinfrastruktur und die Entlastung bestehender Verteilnetze.

Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal von GEPVOLT ist die Kombination aus deutscher Produktion, Systemintegration, Cybersecurity, Inbetriebnahme, Service und langfristigem Betrieb. Damit erhalten Netzbetreiber und Stadtwerke nicht nur ein technisches Produkt, sondern einen verantwortlichen Infrastrukturpartner über den gesamten Lebenszyklus der Anlage.

"Made in Germany bedeutet für uns nicht nur Fertigung. Es bedeutet Verantwortung, Transparenz, Zugriffssicherheit, technische Nachvollziehbarkeit und langfristige Betriebsfähigkeit. Genau diese Eigenschaften werden für kritische Energieinfrastruktur künftig entscheidend sein", so GEPVOLT.

Mit dem Aufbau der Produktions- und Integrationskapazitäten in Hilden schafft GEPVOLT eine skalierbare Plattform für Batteriespeicherinfrastruktur aus Deutschland. Netzbetreiber, Stadtwerke und kommunale Entscheidungsträger können sich vor Ort ein eigenes Bild von Produktion, Systemintegration und Sicherheitsarchitektur machen.

GEPVOLT lädt interessierte Netzbetreiber, Stadtwerke, Energieversorger und kommunale Vertreter ausdrücklich ein, den Standort Hilden zu besichtigen und gemeinsam über sichere, netzdienliche und europäisch kontrollierbare Speicherinfrastruktur zu sprechen.

Über GEPVOLT

GEPVOLT SE ist ein deutsches Energieinfrastrukturunternehmen mit Sitz in Hilden. Das Unternehmen entwickelt, produziert, integriert und betreibt industrielle Batteriespeicherlösungen für Netzbetreiber, Stadtwerke und kommunale Energieinfrastruktur. Der Fokus liegt auf sicheren, skalierbaren Speicherlösungen Made in Germany.

GEPVOLT steht für Entwicklung, Produktion, Integration, Inbetriebnahme, Service, Wartung und Betrieb von Batteriespeicherinfrastruktur aus einer Hand.

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May 13, 2026 06:14 ET (10:14 GMT)