Mitteilung der GEPVOLT SE:

GEPVOLT sieht europäische Regulierungsentwicklungen als Signal für sichere Energieinfrastruktur Made in Germany

Netzbetreiber und Stadtwerke stellen höhere Anforderungen an Cybersecurity, Transparenz und technologische Souveränität

Die aktuellen regulatorischen und geopolitischen Entwicklungen im europäischen Energiemarkt zeigen nach Einschätzung der GEPVOLT SE deutlich, dass sich die Anforderungen an kritische Energieinfrastruktur grundlegend verändern.

Themen wie:• - technologische Souveränität• - Cybersecurity• - KRITIS- und NIS2-Anforderungen• - Transparenz von Systemarchitekturen• - langfristige Kontrollierbarkeit digital vernetzter Energiesysteme• - europäische Infrastruktur- und Versorgungssicherheit

rücken zunehmend in den Mittelpunkt europäischer Infrastruktur- und Sicherheitsdiskussionen.

Für GEPVOLT ist dies ein klares Signal an Netzbetreiber, Stadtwerke, kommunale Energieversorger ...

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