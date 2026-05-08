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WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
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08.05.26 | 17:35
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GEPVOLT SE99,600,00 %
HEP GLOBAL GMBH76,010,00 %
LEEF BLATTWERK GMBH100,000,00 %
MUTARES SE & CO KGAA26,100-1,51 %
PHOTON ENERGY NV0,207-8,81 %
PHOTON ENERGY NV SCHULDV14,810+1,26 %
SANHA GMBH & CO KG106,000,00 %
SOWITEC GROUP GMBH40,0000,00 %
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