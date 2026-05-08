Kalenderwoche 19 am KMU-Anleihemarkt - die Anleihegläubiger des hep Green Bonds 2021/26 (ISIN: DE000A3H3JV5) haben im Rahmen der zweiten Gläubigerversammlung mit deutlicher Mehrheit einer Anpassung der Anleihebedingungen zugestimmt. So wird die Laufzeit der Anleihe um 18 Monate bis zum 18. November 2027 verlängert. Der Green Bond der hep global GmbH wurde ursprünglich im Volumen von 25 Mio. Euro platziert. Auch bei der SOWITEC group GmbH steht die laufende Finanzierung im Fokus. Gemeinsam mit dem Gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger, Dr. Marc Liebscher, ist in dieser Woche eine Vereinbarung zur teilweisen Stundung der anstehenden Teilrückzahlung der 8%-Unternehmensanleihe 2018/26 getroffen worden. Konkret wird ein Betrag von rund 1,53 Mio. Euro der ursprünglich zum 8. Mai 2026 fälligen Rückzahlung bis zum 25. September 2026 gestundet. Der verbleibende Betrag von ...Den vollständigen Artikel lesen ...