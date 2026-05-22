EQS-News: hep global GmbH
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hep global GmbH gewinnt Finanzinvestor FH Capital zur Stärkung des US-Geschäfts
Zunächst wird durch die Partnerschaft ein Initialportfolio von 11 Projekten mit 200 MW mitfinanziert. Darüber hinausgehende Finanzierungen sind in Planung. Diese ermöglichen die konsequente Umsetzung der US-Pipeline und schaffen somit mittelbar einen höheren Finanzierungsspielraum für die anderen Gesellschaften der Unternehmensgruppe.
Mit dem Einstieg von FH Capital stärkt hep global nicht nur die Kapitalbasis, sondern erhält zugleich Zugang zu einem etablierten internationalen Netzwerk. FH Capital ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf Investitionen im Bereich Erneuerbarer Energie in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist durch Investitionen in Solarmodulhersteller, Batterie-Energiespeichersysteme und Projektentwickler diversifiziert aufgestellt.
Mit der Vereinbarung bekräftigt hep global die langfristigen Perspektiven und Wachstumschancen im US-Markt, der sich in den vergangenen zwei Jahren als herausfordernd erwiesen hat. hep global hat auf die veränderten Marktbedingungen reagiert und sein Geschäftsmodell entsprechend geschärft. Im Fokus stehen verstärkt sogenannte Distributed-Generation-Projekte, also kleinere, dezentrale Solarparks in unmittelbarer Nähe des Verbrauchsorts mit schnellerer Umsetzung und höherer Marktnachfrage.
"Dass wir in diesem anspruchsvollen Umfeld einen strategischen Partner gewinnen konnten, unterstreicht das Vertrauen in die Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit unseres Geschäftsmodells", sagt Christian Hamann, CEO des hep global-Konzerns. "Der US-Solarmarkt hat für uns weiterhin eine hohe strategische Bedeutung, denn die Nachfrage nach kostengünstiger Solarenergie bleibt aufgrund des wachsenden Energiebedarfs hoch."
Durch die gestärkte Finanzierungsstruktur werden zudem die laufenden Refinanzierungsprozesse von hep global neu ausgerichtet. Mit der Prüfung von geeigneten Refinanzierungsoptionen sind weiterhin die Banken Clarksons Securities AS und SB1 Markets AS mandatiert.
Galibier Strategic Advisors fungierte als Finanzberater für hep global bei der Transaktion mit FH Capital.
22.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|hep global GmbH
|Römerstraße 3
|74363 Güglingen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7135 93446 - 0
|E-Mail:
|info@hep.global
|Internet:
|www.hep.global
|ISIN:
|DE000A3H3JV5, DE000A351488
|WKN:
|A3H3JV, A35148
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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