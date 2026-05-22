Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die hep global GmbH hat FH Capital als strategischen Partner für die Finanzierung ihres US-Geschäfts gewonnen, so die hep global GmbH in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:Das bereitgestellte Mezzanine-Kapital fließt direkt der US-Tochtergesellschaft HEP Solar Holdings USA, LLC zu und stellt damit die unabhängige Finanzierung des Geschäfts in den USA sicher. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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