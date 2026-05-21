

EQS-Media / 21.05.2026 / 12:12 CET/CEST

Potsdam, 20. Mai 2026 - Kompostierbares Palmblattgeschirr auf dem Straßenfest beim Karneval der Kulturen - für jeden verkauften Teller wird 1 m² Regenwald geschützt vom diesjährigen Gewinner der Deutschen Nachhaltigkeitspreises LEEF Blattwerk.



Wenn vom 22. bis 25. Mai 2026 der Karneval der Kulturen in Berlin sein 30. Jubiläum feiert, soll auch die Verpflegung nachhaltig sein: LEEF Blattwerk , ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen, stattet die Veranstaltungsgastronomie auf dem Straßenfest mit kompostierbarem Palmblattgeschirr aus. Jeder verkaufte Palmblatt-Teller hat dabei eine direkte Wirkung weit über das Festgelände hinaus: Für jeden verkauften Teller schützt LEEF über seine Non-Profit-Initiative LEEF unlimited einen Quadratmeter Regenwald. In Zusammenarbeit mit dem World Land Trust hat das Unternehmen so schon eine Regenwald-Fläche von über 118 Fußballfeldern vor der Rohdung bewahrt.



Warum Palmblattgeschirr? Palmblatt ist das einzig nativ klimaneutrale Material für Einweggeschirr. Es wird aus herabgefallenen Blättern der Palme gepresst, ist komplett frei von Chemie und Mikroplastik, benötigt dank des natürlichen Lotuseffekts keinerlei Beschichtung und ist fast so stabil wie Holz, an dessen Optik es auch erinnert. Palmblatt ist vollständig kompostierbar und wird zusammen mit Essensresten und Holzbesteck wieder zu Erde. Die Belieferung erfolgt erstmals über den unternehmenseigenen Onlineshop wisefood.eu .

LEEF Blattwerk hat in diesem Jahr den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen und arbeitet seit vielen Jahren gemeinsam mit der KETERING Veranstaltungs-GmbH daran, Großveranstaltungen wie den Karneval der Kulturen, Rave the Planet, den Christopher-Street-Day Berlin oder die Potsdamer Schlössernacht plastikfrei zu machen.



LEEF & wisefood - Nachhaltige Lösungen, wachsende Wirkung.



Die Aktuelle Anleihe befindet sich im Zeichnungsprozess : https://leef.bio/anleihe Plastikalternative



LEEF Blattwerk ist mit den Marken LEEF & wisefood ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und entwickelt und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen - von klimaneutralem Palmblatt über kompostierbare Becher bis hin zu essbaren Trinkhalmen. Als Unternehmen hat LEEF Blattwerk 2026 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Der Vollsortimenter deckt jede Bestellgröße ab: Im eigenen Onlineshop , den Amazon-Shops von LEEF und wisefood , auf Otto, eBay und Metro, oder über weltweite Paletten- und Containerlieferungen.



Mit essbarem Geschirr und internationalen Patenten im Bereich blattbasierter Verpackungen setzen LEEF und wisefood neue Standards für umweltfreundliche Verpackungen - ohne Kompromisse bei Qualität und Design. Nachhaltigkeit ist bei LEEF nicht nur eine Marketingstrategie, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und schützt mit der Initiative LEEF unlimited für jeden verkauften Teller einen Quadratmeter Regenwald auf Festivals wie Lollapalooza, Karneval der Kulturen oder dem Garbicz.



Für Interviews stehen wir gerne zur Verfügung. Für Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das LEEF Presskit oder kontaktieren Sie:



LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg | diana@leef.bio | +49 331 2361780 | www.leef.bio





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Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen



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