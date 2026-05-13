Mitteilung der Finexity AG:
FINEXITY Group und EGRO Mediengruppe starten neue Privatanleger Anlagevermittlung "VolksInvest" mit jährlichem 20 Millionen Euro Marketinggegenwert- VolksInvest geht live: Zugang zu tokenisierten Infrastruktur-Anleihen für Privatanleger ab 50 Euro Mindestzeichnungssumme - VolksInvest mit direkter Anbindung an den OTC Handelsplatz für breiten Zugang zu Anleiheemissionen - Reichweitenstarke Medienkooperation: Strategische Partnerschaft mit der EGRO Mediengruppe - 70 Wochenzeitungen, 1 Tageszeitung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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