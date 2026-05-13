SANHA übernimmt BTE Biegetechnik Engineering GmbH

Mit der Übernahme der BTE Biegetechnik Engineering GmbH erweitert SANHA GmbH & Co. KG gezielt ihr OEM-Geschäft und stärkt zugleich ihre technologische Kompetenz in der Metallverarbeitung. Die Transaktion ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Anleihe-Emittentin SANHA bislang eher selten durch Unternehmensakquisitionen in Erscheinung getreten ist und traditionell auf organisches Wachstum setzt. Die Akquisition soll nicht nur neue industrielle Anwendungsfelder erschließen, sondern auch zusätzliche Fertigungs- und Engineering-Kompetenzen in die Unternehmensgruppe integrieren. Im Interview erläutert Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter von SANHA, die Hintergründe der Transaktion, die erwarteten Synergien sowie die strategischen Ziele der Integration.

Anleihen Finder: Wie kam es zur Übernahme von BTE, und was hat den Ausschlag gegeben, gerade dieses Unternehmen zu integrieren?

Bernd ...

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