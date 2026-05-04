EQS-Ad-hoc: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges
SOWITEC group GmbH und der Gemeinsame Vertreter schließen Stundungsvereinbarung über Teilrückzahlung für Anleihe 2018/2026
Mitteilende Person:
Frank Ostermair, Linh Chung
Ende der Insiderinformation
04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SoWiTec group GmbH
|Löherstraße 24
|72820 Sonnenbühl
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 7128 3808-0
|Fax:
|+49 (0) 7128 3808-38
|E-Mail:
|info@sowitec.com
|Internet:
|www.sowitec.com
|ISIN:
|DE000A2NBZ21, DE000A30V6L2
|WKN:
|A2NBZ2 , A30V6L
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2319912
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2319912 04.05.2026 CET/CEST