Mitteilung der SOWITEC group GmbH:
SOWITEC group GmbH verkauft 14,4 MW Windpark an Stadtwerke StuttgartDie SOWITEC group GmbH, Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten im Wind- und Solarbereich, hat den Windpark Creußen III im Landkreis Bayreuth an die Stadtwerke Stuttgart veräußert. Mit dem Repowering-Projekt leisten beide Unternehmen einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Süddeutschland und zur nachhaltigen Stromversorgung.
Der Windpark Creußen III umfasst zwei moderne Windenergieanlagen des Typs Vestas V172 mit einer Leistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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