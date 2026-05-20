EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Accentro Real Estate AG - Widerruf der Bestellung des Vorstandsvorsitzenden
Berlin, 20. Mai 2026 - Der Aufsichtsrat der Accentro Real Estate AG (ISIN DE000A0KFKB3 / WKN A0KFKB) hat am 20 Mai 2026 Herrn Jörg Neuß mit sofortiger Wirkung als Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Vorstands abberufen. Die Aufgaben von Herrn Neuß werden bis auf Weiteres im bestehenden Vorstand wahrgenommen.
Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations
ISIN: DE000A40ZVK3 / DE000A40ZWH7 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5 / DE000A4DFWD1
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (General Standard) / Börse München / Luxembourg Stock Exchange
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Accentro Real Estate AG
|Kantstr. 44/45
|10625 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 - 887 181 - 0
|Fax:
|+49 (0)30 - 887 181 - 11
|E-Mail:
|info@accentro.ag
|Internet:
|www.accentro.ag
|ISIN:
|DE000A40ZVK3
|WKN:
|A40ZVK
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2330882
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