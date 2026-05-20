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Accentro Real Estate AG - Widerruf der Bestellung des Vorstandsvorsitzenden



20.05.2026 / 16:53 CET/CEST

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Accentro Real Estate AG - Widerruf der Bestellung des Vorstandsvorsitzenden

Berlin, 20. Mai 2026 - Der Aufsichtsrat der Accentro Real Estate AG (ISIN DE000A0KFKB3 / WKN A0KFKB) hat am 20 Mai 2026 Herrn Jörg Neuß mit sofortiger Wirkung als Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Vorstands abberufen. Die Aufgaben von Herrn Neuß werden bis auf Weiteres im bestehenden Vorstand wahrgenommen.



Mitteilende Person:

Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 887181272

eisenlohr@accentro.de



Der Vorstand

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

D-10625 Berlin

ISIN: DE000A40ZVK3 / DE000A40ZWH7 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5 / DE000A4DFWD1

Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (General Standard) / Börse München / Luxembourg Stock Exchange