Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG (die "Gesellschaft") hat im Rahmen der laufenden Überwachung der Umsetzung des Restrukturierungsplans festgestellt, dass gegenüber der dem Restrukturierungsplan zugrunde liegenden Planung nach dem Sanierungsgutachten gemäß IDW S6 negative Abweichungen vorliegen (die "Planabweichung"), so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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