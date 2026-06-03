Original-Research: ABO Energy KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH



03.06.2026 / 10:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA Unternehmen: ABO Energy KGaA ISIN: DE0005760029 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Under review seit: 03.06.2026 Kursziel: Under review Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 19.01.2026: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal ändert seine Empfehlung und Kursziel auf UNDER REVIEW.



Zusammenfassung:

Der erste Entwurf des im Mai vorgelegten Sanierungsgutachtens attestiert ABO Energy, sanierungsfähig zu sein. Ziel des Unternehmens ist es nun, bis zum Ende der Stillhaltevereinbarung Ende Juli eine tragfähige Sanierungsfinanzierung zu erarbeiten. Aufgrund der Ergebnisse des Entwurfs hat das Unternehmen allerdings auch seine Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst und geht nunmehr nicht mehr davon aus, ein positives Konzernergebnis erzielen zu können. Für 2027 erwartet ABO Energy ein positives EBITDA. Nachdem aufgrund des Geschäftsverlaufs im Jahr 2026 ein Verlust der Hälfte des Grundkapitals besteht, hat ABO Energy für den 9. Juli eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um dies anzuzeigen. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 ist jetzt für Q3/26 geplant. Angesichts bisher fehlender testierter Zahlen für 2025 und großer Unsicherheit über den Verlauf der operativen und finanziellen Sanierung setzen wir unser Rating und das Kursziel auf 'under review' (Rating bisher: Hinzufügen, Kursziel bisher: €8,00).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: AB9_GR-2026-06-03_DE



Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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