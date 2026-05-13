Original-Research: HomeToGo SE - von Montega AG



13.05.2026 / 16:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu HomeToGo SE Unternehmen: HomeToGo SE ISIN: LU2290523658 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.05.2026 Kursziel: 3,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Entwicklung in Q1 zeigt Fortschritte in der B2B-Transformation bei EBITDA und Cashflow



HomeToGo hat heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 vorgelegt und unsere Erwartungen hinsichtlich der Profitabilitätsverbesserung leicht übertroffen. Wie bereits in unserem Preview antizipiert, zeigt die strategische Neuausrichtung hin zu margenstärkeren B2B-Umsätzen sowie einer gesteigerten Marketingeffizienz zunehmend deutliche Wirkung. Entsprechend wurde der Ausblick für 2026 bestätigt.



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Die Umsätze stiegen auf berichteter Basis um 71,5% auf 59,0 Mio. EUR. Maßgeblich hierfür war die Konsolidierung von Interhome, wodurch der Anteil des Segments HomeToGo_PRO am Gesamtumsatz auf rund zwei Drittel anstieg. Auf Pro-forma-Basis blieben die Umsätze mit 59,0 Mio. EUR stabil. Während das PRO-Segment vergleichbar um 12,6% wuchs, sank der Marktplatz-Umsatz erwartungsgemäß um 19%, was die gezielte Reduzierung der Marketingausgaben im Hinblick auf die Profitabilität reflektiert. Umso beeindruckender ist es, dass der Booking Backlog yoy leicht gestiegen ist (+1%).



Das adj. EBITDA verbesserte sich auf vergleichbarer Basis signifikant um 7,2 Mio. EUR bzw. 21% auf -26,8 Mio. EUR. Insgesamt unterstreichen die Zahlen, dass die strategische Reallokation von Marketingressourcen hin zu margenstärkeren Erlösströmen zunehmend operative Skaleneffekte freisetzt. Wir haben unsere EBITDA-Prognose dennoch leicht reduziert, um etwas höher als erwartete Einmalkosten in 2026 zu berücksichtigen, die auf einen mittleren einstelligen Mio.-Betrag beziffert wurden.



Positiv hervorzuheben ist u.E. zudem die Entwicklung des Unlevered Free Cash Flows. In einem saisonal typischerweise schwachen ersten Quartal gelang es HomeToGo, diesen um 12,1 Mio. EUR auf -0,5 Mio. EUR zu verbessern. Im heutigen Conference Call verwies der CFO auf verschiedene strukturelle Treiber dieser Entwicklung und bekräftigte, dass dieser nicht auf außerordentliche Effekte zurückzuführen sei.



Ausblick bestätigt: Nach dem saisonal ergebnisschwachen Jahresauftakt steht HomeToGo nun vor dem Eintritt in die ertragsstarken Sommerquartale. Entsprechend bestätigte das Management die Jahresguidance und verwies darauf, dass HomeToGo aufgrund der Positionierung im Bereich Ferienhausvermittlung sowie der starken Präsenz in westeuropäischen Destinationen tendenziell eher leicht von den geopolitischen Rahmenbedingungen profitieren dürfte. Darüber hinaus sehen wir Unterstützung durch zusätzliche kleinere Bolt-on-Akquisitionen von Ferienhausverwaltern, die sowohl das Angebot als auch die vertikale Integration stärken dürften.



Fazit: Die Q1-Zahlen stützen unseren positiven Investment Case klar. Die Integration von Interhome verläuft planmäßig und die strategische Verlagerung hin zu profitableren B2B-Umsätzen zeigt zunehmend Wirkung, was u.E. insbesondere durch die deutliche Verbesserung der Cashflow-Entwicklung bestätigt wird. Mit Blick auf die anstehenden starken Sommerquartale dürfte der Newsflow den Investment Case weiter unterstützen, sodass wir unsere Kaufempfehlung sowie das Kursziel bestätigen.







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Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



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