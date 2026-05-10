Mitteilung der PCC SE:
PCC SE nimmt außerplanmäßige Abschreibung auf Silizium-Anlage in Island vor- Zahlungsunwirksamer Einmaleffekt drückt das testierte Konzernergebnis gegenüber vorläufigen Zahlen
Die PCC SE nimmt eine außerplanmäßige Teilabschreibung auf Sachanlagen der isländischen Konzerngesellschaft PCC BakkiSilicon hf. vor. Die Höhe der Wertminderung der Siliziummetall-Produktion in Island beträgt 109,8 Millionen Euro. Die Abschreibung ist nicht zahlungswirksam und die Liquiditätslage der Gesellschaft bleibt daher unverändert. Die Wertminderung ist darauf zurückzuführen, dass für die vorübergehend stillgelegte Produktionsanlage ein konkreter Wiederaufnahmezeitpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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