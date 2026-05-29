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DEAG startet gut ins Geschäftsjahr 2026 und bestätigt Jahresziele



29.05.2026 / 14:11 CET/CEST

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DEAG startet gut ins Geschäftsjahr 2026 und bestätigt Jahresziele Buy-&-Build-Strategie erfolgreich weiter fortgesetzt

Umsatz mit 62,1 Mio. Euro und EBITDA mit 2,1 Mio. Euro im Plan

Sehr gut gefüllte Event-Pipeline sorgt für hohe Visibilität und Planbarkeit Berlin, 29. Mai 2026 - Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG") kann über eine gute und planmäßige Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 berichten und sieht sich nach den ersten drei Monaten auf Kurs, ihre Jahresziele zu erreichen. Im ersten Quartal belief sich der Umsatz der typischen Zyklik im Live Entertainment und des aktuellen Event-Kalenders folgend auf 62,1 Mio. Euro (Vj. 67,0 Mio. Euro). Das EBITDA lag mit 2,1 Mio. Euro leicht über den Erwartungen (Vj. 3,5 Mio. Euro). Per Ende März hat die DEAG für Konzerte und Events in 2026 und 2027 mehr als 4,7 Mio. Tickets verkauft. Damit einher geht eine gute Visibilität der Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf sowie für 2027. Für das Gesamtjahr bestätigt die DEAG ihren Ausblick. Die DEAG erwartet aufgrund der Varianz in der Live-Entertainment-Branche und ihres Event-Kalenders einen Umsatz auf hohem Niveau, der dabei temporär unter dem Vorjahresniveau liegen wird. Bei geplanten Umsatzerlösen von über 400 Mio. Euro soll die EBITDA-Marge weiter gesteigert werden. Die Ticketverkäufe werden auf ähnlich hohem Niveau wie im Vorjahr erwartet. Für die Folgejahre geht die DEAG von einer weiteren Wachstumsphase aus. In den ersten drei Monaten hat die DEAG ihre Buy-&-Build-Strategie konsequent fortgesetzt und dabei planmäßig Minderheitenanteile an ihren besonders erfolgreichen Konzerngesellschaften reduziert. Unter anderem hat die DEAG sämtliche Minderheitenanteile am Konzert- und Tourneeveranstalter Wizard Live übernommen und ihren Anteil am EDM-Festival "Airbeat One" von 55 % auf 75 % erhöht. Zudem hat die DEAG sich mehrheitlich am renommierten Musikfestival "Juicy Beats" beteiligt und so ihre starke Marktstellung im Festival-Bereich weiter ausgebaut. Darüber hinaus wurde eine Mehrheit an der conneccted: Events & Live Marketing GmbH übernommen. Mit dieser Beteiligung erweitert die DEAG ihre Aktivitäten im Bereich Corporate-Events und erschließt zusätzliche Geschäftsfelder im tourismusnahen Veranstaltungsbereich. conneccted: veranstaltet unter anderem die beliebten Kreuzfahrt-Events "Stars del Mar" und "Jeckliner". Die DEAG beabsichtigt, ihre M&A-Strategie fortzusetzen und weiterhin eine aktive Rolle bei der Konsolidierung der europäischen Live-Entertainment-Branche zu spielen. In der Berichtsperiode hat die DEAG zahlreiche Konzerte, Tourneen und Events erfolgreich durchgeführt. Im Bereich Spoken Word & Literary Events feierte das internationale Literaturfestival lit.COLOGNE mit rund 121.000 Besuchern seine bislang publikumsstärkste Ausgabe. Große Erfolge waren auch die Event-Reihe "An Evening with…", u. a. mit Schauspielerin und Aktivistin Gillian Anderson, der Autorin Donna Ashworth, Entertainment-Shows mit Comedian Jeff Dunham, das Arena-Rave-Format "The Holy Shit Show", die Rapperholic Experience von Sarkodie, Konzerte mit Airbourne, SANTA und den Gorillaz sowie Shows für die ganze Familie, wie Disney on Ice, PAW Patrol Live! und Cavalluna. Auch in den kommenden Quartalen wird die DEAG zahlreiche Veranstaltungen mit hochkarätigen deutschen und internationalen Künstlern durchführen. Darunter Konzerte und Events mit den Berliner Philharmonikern, Die Toten Hosen, Till Lindemann, Böhse Onkelz, Tream, Tokio Hotel sowie Judas Priest, Papa Roach, Iron Maiden, Yungblud, UB40 und Lenny Kravitz. Einen starken Festival-Sommer mit mehreren hunderttausend Besuchern erwartet die DEAG auch dieses Jahr wieder bei ihren mehr als 30 Open-Air-Events in den Bereichen EDM, Rock/Pop und Classics & Jazz, wie SPUTNIK SPRING BREAK, NATURE ONE, Ruhr-in-Love, ROCKHARZ, Barcelona Rock Fest, Live at Chelsea, Belladrum Tartan Heart und dem Classic Open Air am Gendarmenmarkt. Auch die Veranstaltungsdichte für 2027 ist bereits hoch und untermauert die Wachstumserwartung der DEAG. Beispielsweise werden im kommenden Jahr Die Ärzte, Unheilig, Rush, Five Finger Death Punch und viele weitere Künstler ihre Besucher begeistern. Detlef Kornett, Group CEO DEAG: "Die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal verlief solide und im Rahmen unserer Erwartungen. Wir haben unsere Buy-&-Build-Strategie erfolgreich fortgesetzt und sehen uns auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen. Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten wir, an unseren bisherigen Wachstumskurs anzuknüpfen." Die Konzern-Quartalsmitteilung steht auf der Unternehmenswebsite der DEAG im Bereich Investor Relations/Finanzberichte zum Download zur Verfügung. Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG"), 1978 in Berlin gegründet, ist ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und Entertainment-Services in Europa. Mit Konzerngesellschaften an 25 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und Größenordnungen. Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music - darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz - und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000 Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um - ein stetig wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe: myticket.de , myticket.at , myticket.co.uk , gigantic.com und tickets.ie . Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG. Investor & Public Relations Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de



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