Umsatz bei 490 Mio. Euro, EBITDA wächst auf 32,1 Mio. Euro

Die DEAG Deutsche Entertainment AG blickt auf ein Rekordjahr 2025 zurück. Der Konzernumsatz steigt im vergangenen Geschäftsjahr um rund 33 % auf 490,0 Mio. Euro, während sich das EBITDA auf 32,1 Mio. Euro mehr als verdoppelt (Vj.: 14,4 Mio. Euro). Entsprechend verbessert sich auch die EBITDA-Marge deutlich auf 6,6 % nach 3,9 % im Vorjahr.

Auch operativ verzeichnet DEAG neue Bestmarken: Mit über 12 Mio. verkauften Tickets wird ein neuer Höchstwert erreicht. Zum Jahresende sind bereits rund ...

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