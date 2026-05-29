Mitteilung der DEAG Deutsche Entertainment AG:

DEAG startet gut ins Geschäftsjahr 2026 und bestätigt Jahresziele

- Buy-&-Build-Strategie erfolgreich weiter fortgesetzt

- Umsatz mit 62,1 Mio. Euro und EBITDA mit 2,1 Mio. Euro im Plan

- Sehr gut gefüllte Event-Pipeline sorgt für hohe Visibilität und Planbarkeit

Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG") kann über eine gute und planmäßige Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 berichten und sieht sich nach den ersten drei Monaten auf Kurs, ihre Jahresziele zu erreichen.

Im ersten Quartal belief sich der Umsatz der typischen Zyklik im Live Entertainment und des aktuellen Event-Kalenders folgend auf 62,1 Mio. Euro (Vj. 67,0 Mio. Euro). Das EBITDA lag mit 2,1 Mio. Euro leicht über den Erwartungen (Vj. 3,5 Mio. Euro). Per Ende März hat die DEAG für Konzerte und Events in 2026 und 2027 mehr als 4,7 Mio. Tickets verkauft. Damit einher geht eine gute Visibilität der Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf ...

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