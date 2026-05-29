HMS Bergbau hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht und strebt Umsätze von 2,0 Mrd. EUR sowie ein bereinigtes EBITDA von 35 Mio. EUR an, was einem Anstieg von 56 % im Vergleich zur adjustierten Basis des Geschäftsjahres 2025 entspricht. Die Umsatzprognose übertrifft unsere vorherige Schätzung erheblich, was auf eine stärkere als erwartete Leistung im Bereich der Schiffskraftstoffe zurückzuführen ist. Ein neuer exklusiver Abnahmevertrag über Chromerze mit Mantengu Ltd. über acht Jahre fügt eine weitere langfristige Wachstumsdimension hinzu, da HMS eine RWE-Tochtergesellschaft als Marketingpartner für die produzierende Langpan-Mine ersetzt. Mit beiden Bergbauprojekten, die im Hochlauf sind, und dem Chromgeschäft, das ab 2026 beiträgt, erhöhen wir unser geschätztes bereinigtes EBITDA für 2027 auf 47 Mio. EUR, heben unser Kursziel auf 80,00 EUR (von 70,00 EUR) und bestätigen unser BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hms-bergbau-ag
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