Original-Research: HMS Bergbau AG - von Montega AG



29.05.2026 / 14:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu HMS Bergbau AG Unternehmen: HMS Bergbau AG ISIN: DE0006061104 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.05.2026 Kursziel: 85,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Positive Guidance für 2026 - Flüssigbrennstoffe und Eigenproduktion als zentrale Treiber



HMS Bergbau hat diese Woche ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht und erwartet eine deutliche Beschleunigung der Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr. Getrieben wird das Wachstum insbesondere durch den Bereich Flüssigbrennstoffe, sowie den beiden Minenprojekten in Botswana und Südafrika.



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Guidance impliziert deutlichen operativen Ergebnissprung: Für 2026 stellt HMS einen Umsatz von EUR 2,0 Mrd. sowie ein EBITDA von EUR 55 Mio. in Aussicht. Analog zum Vorjahr wird das berichtete EBITDA jedoch einen signifikanten positiven Bewertungseffekt aus der Erstkonsolidierung eines Minenprojekts (südafrikanische Hoshoza Resources Vryheid) in Höhe von rund EUR 20 Mio. enthalten. Bereinigt um diesen Effekt erwartet das Management ein operatives EBITDA von EUR 35 Mio., was einem Anstieg von mehr als 56 % gegenüber dem bereinigten Vorjahreswert entspricht. Treiber dieser Entwicklung sind neben einem starken Jahresauftakt im Kohlemarkt mit einem Rekord-Handelsvolumen in den Monaten April/Mai insbesondere die dynamische Entwicklung des Flüssigbrennstoffgeschäfts, das laut Management die eigenen Erwartungen übertrifft, sowie die Produktionsaufnahme der Minenprojekte in Botswana und Südafrika im ersten Halbjahr 2026. Zusätzlich sollte die kürzlich geschlossene exklusive Chromerz-Abnahmevereinbarung bereits ab diesem Jahr positive Ergebnisbeiträge leisten.



Operative EBITDA-Prognosen leicht reduziert: Die veröffentlichte Guidance liegt auf bereinigter EBITDA-Ebene leicht unter unseren bisherigen Erwartungen. Bislang hatten wir für 2026 einen Umsatz von EUR 1.885 Mio. sowie ein EBITDA vor Sondereffekten von EUR 40,7 Mio. prognostiziert, während die Gesellschaft nun ein bereinigtes EBITDA von EUR 35 Mio. in Aussicht stellt. Hintergrund hierfür dürfte insbesondere ein langsamerer Ramp-Up der Mining-Aktivitäten sein als ursprünglich von uns erwartet, wodurch die Ergebnisbeiträge aus der margenstarken Eigenproduktionen zunächst geringer ausfallen dürften und wir die operative EBITDA-Prognose auf EUR 37,5 Mio. reduzieren. Gleichzeitig bewerten wir die starke operative Entwicklung im Flüssigbrennstoffgeschäft positiv, weshalb wir unsere Umsatzschätzung moderat auf EUR 1.964 Mio. anheben. Insgesamt zeigt die Guidance trotz des vorsichtigeren Produktionshochlaufs weiterhin eine deutliche operative Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.



Fazit: Die 2026er Guidance bestätigt eindrucksvoll die laufende Transformation von HMS Bergbau vom klassischen Rohstoffhändler hin zu einem integrierten Rohstoffunternehmen. Besonders positiv bewerten wir die hohe Dynamik im Flüssigbrennstoffgeschäft sowie die operativen Fortschritte bei den Mining-Aktivitäten, die das strukturelle Margenprofil nachhaltig verbessern dürften. Wir bestätigen aufgrund der attraktiven Bewertung (EV/EBIT 2027e: 5,3) unsere Kaufempfehlung mit einem konstanten Kursziel von 85,00 EUR je Aktie.







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