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HÖRMANN Industries veröffentlicht Zwischenbericht für das erste Quartal 2026: Stabiler Start in das Geschäftsjahr
Kirchseeon, 29. Mai 2026 - Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0012938325) hat heute ihre Finanzergebnisse für die ersten drei Monate des Jahres 2026 veröffentlicht. Demnach ist die HÖRMANN Gruppe stabil in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und erwirtschaftete im ersten Quartal einen Umsatz in Höhe von 149,6 Mio. € (Vorjahr: 150,8 Mio. €). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verringerte sich im ersten Quartal 2026 leicht von 4,3 Mio. € auf 4,0 Mio. €; das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 0,5 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €).
Der Auftragsbestand der HÖRMANN Gruppe erhöhte sich zum 31. März 2026 auf 608,4 Mio. € (31. Dezember 2025: 581,0 Mio. €). Im Berichtszeitraum verringerte sich der Auftragseingang infolge der anhaltenden Investitionszurückhaltung in der Industrie leicht um 3,7 Mio. € auf 180,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahreszeitraum (184,6 Mio. €).
Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Industries GmbH: "Das erste Quartal des Jahres 2026 war weiterhin von handels- und geopolitischen Unsicherheiten sowie konjunkturellen und branchenspezifischen Herausforderungen geprägt. Trotz des anspruchsvollen Marktumfelds sehen wir unsere Unternehmensgruppe unverändert auf Wachstumskurs und blicken zuversichtlich auf den weiteren Verlauf des Jahres 2026."
Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt
Die HÖRMANN Industries GmbH erwartet nach Bewertung der aktuellen Auftragslage und zuversichtlicher Einschätzung der Geschäftsentwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche im Jahr 2026 weiterhin einen Gesamtumsatz von 700 Mio. € bis 760 Mio. € (2025: 697,4 Mio. €). Zudem wird ein erneut positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von rund 30 Mio. € (2025: 30,4 Mio. €) prognostiziert. Der Ausblick der HÖRMANN Industries hängt allerdings maßgeblich von der weiteren geopolitischen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft ab.
Der Konzernzwischenbericht für den Zeitraum von 1. Januar bis 31. März 2026 der HÖRMANN Industries GmbH ist unter https://www.hoermann-gruppe.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/finanzberichte abrufbar.
Am 9. Juni 2026 um 9:45 Uhr lädt die HÖRMANN Industries GmbH alle interessierten Investoren herzlich zu einem Webcast im Rahmen der KMU-Anleihekonferenz ON AIR ein. Eine direkte Anmeldung ist über https://www.appairtime.com/de/event/4fde2b66-0b58-47df-98d9-fb4e97025ae6 möglich.
Ausgewählte Finanzkennzahlen der HÖRMANN Industries GmbH (in Mio. €)
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Über die HÖRMANN Gruppe
Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Als Dachgesellschaft fungiert die HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG, die die langfristige Ausrichtung und Weiterentwicklung der Gruppe verantwortet. Das operative Geschäft wird unter dem Dach der HÖRMANN Industries GmbH gebündelt. Hier sind mehr als 30 Tochtergesellschaften mit hoher unternehmerischer Eigenständigkeit und Initiative in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Intralogistics und Engineering organisiert. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist es, kundenspezifische Lösungen und Dienstleistungen zu entwickeln, die nachhaltige wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen schaffen. Rund 2.900 hochqualifizierte Mitarbeitende bringen hierfür ein breit diversifiziertes, vernetztes Know-how aus unterschiedlichsten Technologiebereichen ein.
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29.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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