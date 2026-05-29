Mitteilung der HÖRMANN Industries GmbH:

HÖRMANN Industries veröffentlicht Zwischenbericht für das erste Quartal 2026: Stabiler Start in das Geschäftsjahr

- Umsatz von 149,6 Mio. € (Vorjahr: 150,8 Mio. €), EBITDA von 4,0 Mio. € (Vorjahr: 4,3 Mio. €) und EBIT von 0,5 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €)

- Auftragsbestand weiterhin solide, Auftragseingang leicht unter Vorjahr

- Prognose der HÖRMANN Industries GmbH für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0012938325) hat heute ihre Finanzergebnisse für die ersten drei Monate des Jahres 2026 veröffentlicht. Demnach ist die HÖRMANN Gruppe stabil in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und erwirtschaftete im ersten Quartal einen Umsatz in Höhe von 149,6 Mio. € (Vorjahr: 150,8 Mio. €). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verringerte sich im ersten Quartal 2026 leicht von 4,3 Mio. € auf 4,0 Mio. €; das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 0,5 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €).

Der Auftragsbestand der HÖRMANN Gruppe erhöhte ...

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