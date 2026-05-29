Die auf digitale Vermögensverwaltung und Asset Management spezialisierte LAIQON AG hat einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung ihrer Bilanz vollzogen. Mit einem umfangreichen Debt-Equity-Swap sowie bereits abgeschlossenen Kapitalmaßnahmen verbessert das Unternehmen seine Eigenkapitalbasis um insgesamt rund 17,3 Millionen Euro - und sendet damit ein starkes Signal an den Kapitalmarkt. Besonders bemerkenswert: Investoren tauschten Anleihen und Wandelschuldverschreibungen freiwillig zu einem Preis von 6,25 Euro je Aktie in Eigenkapital - und damit deutlich oberhalb des aktuellen Börsenkurses. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin