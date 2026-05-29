Mitteilung der LAIQON AG:
Verbesserung der Kapitalstruktur mit Konzernfinanzierung 2026/31- Debt/Equity Swap im Gesamtvolumen von 13,4 Mio. EUR
Debt/Equity Swap im Gesamtvolumen von 13,4 Mio. EUR
Im Rahmen der Konzernfinanzierung 2026/31 (siehe auch Ad-hoc-Mitteilung und Corporate News vom 29.03.2026 sowie 15.04.2026) hat die LAIQON AG ("Gesellschaft", ISIN: DE000A12UP29) die angekündigte gemischte Sachkapitalerhöhung als weitere Maßnahme durchgeführt und damit ihre Finanzierungsstruktur sowie ihre finanzielle Flexibilität weiter verbessert.
Insgesamt haben ausgewählte Investoren der Wandelschuldverschreibung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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