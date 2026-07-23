

EQS-Media / 23.07.2026 / 16:26 CET/CEST

LAIQON - EU AI ETF: der Next Generation ETF kommt auf den Markt Amundi ist Fondspartner für den aktiven ETF Breiter Vertrieb über Xetra, Plattformen und Trading-Apps LAIQON - EU AI ETF: Ziel ist Outperformance bei Tracking Error von 2-5% p.a. Hamburg. Am 12. August 2026 beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte aktiv gemanagter ETFs: Mit dem Launch des LAIQON - EU AI ETF wird die bewährte Künstliche Intelligenz (KI) der LAIQON Gruppe eingesetzt, um bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Das Ziel: Durch das Alpha-Potenzial einer KI-gestützten Portfoliosteuerung eine risikoadjustierte Outperformance gegenüber den europäischen Aktienmärkten zu erzielen. Damit wird von der LAIQON-Gruppe in Zusammenarbeit mit Amundi ein neuer Standard gesetzt, was einen signifikanten Innovationsschritt auf dem ETF-Markt markiert. Amundi ist Fondspartner für den aktiven ETF Die LAIQON-Gruppe bringt den ETF in Partnerschaft mit Amundi, dem größten europäischen Vermögensverwalter[1], unter Verwendung von deren ETF-as-a-Service-Plattform auf den Markt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit bringt die LAIQON-Gruppe ihre Expertise im KI-gestützten Portfoliomanagement mit ein, während Amundi die Verwaltung des ETF auf ihrer White-Label- und Active-ETF-Plattform übernimmt und ihre umfangreiche Erfahrung in der ETF-Strukturierung beisteuert. "In Zusammenarbeit mit Amundi können wir institutionellen wie privaten Anlegern eine überzeugende Kombination anbieten: echte aktive Entscheidungslogik basierend auf einer jahrelang bewährten KI, günstig und einfach wie ein ETF", sagt Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer der LAIQON AG. "Wir freuen uns sehr, die LAIQON-Gruppe beim Ausbau ihres Angebots an Anlagelösungen zu unterstützen und das Know-how von Amundi, dem führenden europäischen ETF-Anbieter, einzubringen. Dank unserer modularen 'ETF-as-a-Service'-Plattform konnten wir die spezifischen Anforderungen von LAIQON erfüllen und so deren Innovationen im sich dynamischen entwickelnden Segment aktiver ETFs fördern", sagte Gilles Dauphiné, Leiter des Bereichs Wealth & ETF Solutions bei Amundi. Breiter Vertrieb über Xetra, Plattformen und Trading-Apps Mit der vorliegenden Genehmigung durch die Central Bank of Ireland (CBI) ist der LAIQON - EU AI ETF in den kommenden Wochen startklar für den breiten Vertrieb. Der Next Generation-ETF wird zunächst auf Deutschlands führendem Handelsplatz Xetra sowie bei gettex, Tradegate und LS-Exchange gelistet. Er wird ab dem 12. August auf den wichtigsten deutschen Plattformen und den größten Trading-Apps verfügbar sein. LAIQON - EU AI ETF: Ziel ist Outperformance bei Tracking Error von 2-5% p.a. Als regionaler Schwerpunkt wurde für den LAIQON - EU AI ETF bewusst Europa als aktiver Alpha-Raum gewählt. Europa befindet sich in tiefgreifenden Transformationsprozessen in Bereichen wie Energie, Digitalisierung und Verteidigung. Gleichzeitig bietet der Markt mit vielen im globalen Vergleich attraktiv bewerteten europäischen Large- und Mid-Caps ein diversifiziertes Anlageuniversum mit interessantem Alpha-Potenzial. In diesem Marktumfeld entstehen besondere Chancen für datengetriebenes Management, die durch den KI-Ansatz gezielt genutzt werden sollen. Eine Reallokation des Portfolios ist auf täglicher Basis möglich. Dadurch wird aktives Management konsequent umgesetzt. Um reale Alpha-Chancen zu erschließen, strebt der ETF bewusst einen Tracking Error von 2% bis 5% an. Die Zusammensetzung des ETF-Portfolios umfasst die größten 100 bis 150 Positionen des Referenzindex MSCI Europe Screened, wodurch dieser im Wesentlichen abgebildet wird. "Unsere KI verarbeitet in sekundenschnelle Millionen von Daten und erkennt Muster - besser, als jeder Mensch es könnte. So gelingt es, die aussichtsreichsten der rund 400 Europa-Aktien zu ermitteln und entsprechend stärker zu gewichten", so Christian Sievers, Chief AI Officer der LAIQON AG und Geschäftsführer der Wealth Tech- Tochter LAIC Vermögensverwaltung GmbH. Ein zentraler Baustein des Produkts ist außerdem die konsequente Integration von Nachhaltigkeitskriterien, da der ETF hohe ESG-Standards (Artikel 8) erfüllt. Damit bietet er den Anlegern "on top" ein nachhaltiges Investment zu der ohnehin schon technologisch differenzierten Strategie. Der KI-optimierte aktive Europa-ETF ist nur der erste Schritt: Perspektivisch ist mit dem Konzept des Next Generation ETFs eine komplette Produktfamilie geplant, mit der in Zukunft noch weitere Investmentregionen abgedeckt werden sollen. Produktdetails: Fondsname: LAIQON European Equity AI Optimized Active UCITS ETF Kurzname: LAIQON - EU AI ETF WKN/ISIN: IE000L98FXXX Fondsinitiator: LAIQON AG Verwahrstelle: HSBC Continental Europe Investment Manager: Amundi Ireland Ltd. Delegierter Sub-Investment Manager LAIC Vermögensverwaltung GmbH Benchmark: MSCI Europe Screened Index Universum: MSCI Europe Index Anzahl der Holdings: 100-150 Titel SFDR-Klassifizierung: Artikel 8 Fondswährung: EUR Ertragsverwendung: Thesaurierend Vertriebsländer: Deutschland Laufende Kosten p.a.: 0,49%

Über die LAIQON AG: Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von 11 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2026). Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management. Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung. Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren. MARKETING-ANZEIGE Rechtliche Hinweise und Disclaimer Dieses Dokument dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Ein Rechtsverhältnis wird mit diesem Dokument nicht begründet. Dieses Dokument berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen, stellt weder eine Anlageberatung, eine Anlagevermittlung noch eine Anlageempfehlung dar. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen sowie alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds ggf. ergänzend zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft (Universal-Investment-Gesellschaft mbH , Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 71043-0 bzw. Amundi Ireland Ltd., 1 George's Quay Plaza, DO2 E440, Dublin 2, Ireland), der jeweiligen Verwahrstelle (Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 2161-0 bzw. HSBC CONTINENTAL EUROPE, 38 Avenue Kléber, Paris, 75116, Frankreich) und den Vertriebspartnern (siehe dazu unten) zur kostenlosen Ausgabe in deutscher Sprache bereitgehalten. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Dieses Dokument ist an potenzielle Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland gerichtet. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem persönlichen Berater oder Vermittler. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb des/ der Fonds zu widerrufen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte zur Universal-Investment-Gesellschaft mbH in deutscher Sprache können Anleger oder potenzielle Anleger auf www.universal-investment.com abrufen. Legal-Dokumente zur Amundi Ireland Ltd. können unter www.amundi.ie abgerufen werden. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben. Die Kapitalanlage, insbesondere auch die Investition in Fonds, ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihres Investments kann fallen oder steigen und Sie müssen als Anleger damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest nicht vollständig zurückzuerhalten. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und Wertentwicklungen oder Abbildungen von Auszeichnung für die Performance der Produkte ist kein verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertentwicklung, diese ist nicht prognostizierbar. Aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios weist der Fonds/ weisen die Fonds eine erhöhte Volatilität auf. Dieses Dokument enthält u.a. unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituation, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir oder eine der Kooperationsgesellschaften keine Haftung übernehmen. Die enthaltenen Informationen geben zudem nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Die Informationen wurden von der LAIQON Gruppe sorgfältig zusammengestellt und beruhen auch auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können. 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LAIQON AG

Hendrik Duncker

IR/PR

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Mail: ir@laiqon.com



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Schlagwort(e): Finanzen



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