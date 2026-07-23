Hamburg (www.fondscheck.de) - Am 12. August 2026 beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte aktiv gemanagter ETFs: Mit dem Launch des LAIQON European Equity AI Optimized Active UCITS ETF (kürz: LAIQON EU AI ETF) (ISIN IE000L98FXXX/ WKN nicht bekannt) wird die bewährte Künstliche Intelligenz (KI) der LAIQON Gruppe eingesetzt, um bessere Anlageentscheidungen zu treffen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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