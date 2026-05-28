Hohe Nachfrage von Investoren

Die reconcept GmbH hat das Volumen ihres "reconcept Green Global Energy Bond II" (ISIN: DE000A460PE6) aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage erneut erhöht - diesmal von 12 Mio. Euro auf nunmehr bis zu 12,5 Mio. Euro. Die Anleihe bietet einen festen Zinssatz von 7,75 % p.a.

Mit den zusätzlichen Mitteln will reconcept insbesondere den Ausbau seiner internationalen Projektpipeline mit einer Kapazität von mehr als 10 Gigawatt vorantreiben. Im Fokus stehen Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekte in den Kernmärkten Deutschland, Finnland und Kanada.

Treiber des Wachstums bleiben die steigende Stromnachfrage durch Elektrifizierung, Digitalisierung und Rechenzentren sowie die politischen Ausbauziele für Erneuerbare ...

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