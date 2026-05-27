Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit einer bestimmten Gruppe von Anleihegläubigern ("Ad-hoc-Gruppe") ihrer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe mit Fälligkeit am 28. November 2026 (ISIN NO0012713520/ WKN A30V3Z) ("Anleihe") über die weitere finanzielle Unterstützung der Gesellschaft durch die Ad-hoc-Gruppe befindet, die nach eigenen Angaben mehr als 60% des ausstehenden Nominalbetrags der Anleihe vertritt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der BOOSTER Precision Components Holding GmbH: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de