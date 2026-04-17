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WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
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17.04.26 | 17:15
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CIRCUS SE8,920-4,09 %
EPH GROUP AG79,00-4,82 %
FINEXITY AG44,800-2,61 %
FORMYCON AG19,560+4,15 %
HEP GLOBAL GMBH65,00+1,56 %
HMS BERGBAU AG44,1000,00 %
HOERMANN INDUSTRIES GMBH105,500,00 %
JDC GROUP AG22,400+1,36 %
LAIQON AG4,090-2,85 %
MUTARES SE & CO KGAA25,050-1,18 %
NETFONDS AG78,500,00 %
PFERDEWETTEN.DE AG3,0000,00 %
SANHA GMBH & CO KG104,50+0,29 %
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