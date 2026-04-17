Anleihemarkt im April

Die Kalenderwoche 16 ist am KMU-Anleihemarkt weiterhin von Restrukturierungsmaßnahmen, neuen Finanzierungsansätzen und operativen Unternehmensmeldungen geprägt. Im Fokus steht u.a. die hep global GmbH, die nach einer nicht beschlussfähigen Abstimmung ohne Versammlung eine zweite Gläubigerversammlung in Form einer Präsenzveranstaltung am 5. Mai in Heilbronn einberufen hat. Zur Abstimmung steht weiterhin ein gemeinsam mit der SdK entwickelter Beschlussvorschlag. Durch das geringere Quorum (25%) in einer 2. AGV steigen die Chancen auf eine Einigung über die geplante Laufzeitverlängerung und mögliche Zinserhöhung, was die angespannte Refinanzierungssituation entschärfen soll.

Einen positiven Impuls liefert die Circus SE, die ihren ersten Minibond in Höhe von 1,67 Mio. Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die von der FINEXITY Group strukturierte Emission wird ...

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