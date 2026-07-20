Für die JDC Group rückt in den kommenden Wochen ein wichtiger Termin näher. Mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts am 18. August wird sich zeigen, ob das Unternehmen seinen dynamischen Jahresauftakt bestätigen und damit den Weg für die ambitionierten Ziele 2026 ebnen kann. Gelingt dies, könnte die Aktie nach der monatelangen Konsolidierung wieder stärker in den Fokus der Anleger rücken.

Der Vorstand hält unverändert an seiner Prognose fest und erwartet für das laufende Jahr einen Umsatz von 300 bis 330 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen 35 und 38 Mio. Euro. Gegenüber 2025 entspräche dies einem Umsatzwachstum von rund einem Viertel und einem Anstieg des operativen Ergebnisses um mehr als 70 Prozent.

Auch über 2026 hinaus bleibt das Management auf Wachstumskurs. Die Mittelfristplanung sieht bis 2030 einen Umsatz von mehr als 500 Mio. Euro sowie ein EBITDA von über 60 Mio. Euro vor. Sollte JDC diesem Pfad folgen, spricht vieles dafür, dass die aktuelle Bewertung noch nicht das langfristige Ertragspotenzial widerspiegelt.

Dass die Unternehmensführung selbst an dieses Szenario glaubt, wurde zuletzt mehrfach deutlich. Neben einem Aktienrückkaufprogramm haben Mitglieder der Leitungsorgane seit Jahresbeginn Aktien im Wert von mehr als 300 Tsd. Euro erworben. Solche Insiderkäufe werden am Kapitalmarkt häufig als positives Signal für die weitere Entwicklung gewertet.

Die operative Basis für diesen Optimismus scheint vorhanden zu sein. Bereits das erste Quartal verlief ausgesprochen erfolgreich. Der Umsatz stieg um 20,3 Prozent auf den Rekordwert von 74,9 Mio. Euro. Noch dynamischer entwickelte sich die Ertragslage: Das EBITDA verbesserte sich um 61,1 Prozent auf 8,1 Mio. Euro, während das EBIT sogar um 85 Prozent zulegte.

Wesentlicher Wachstumsmotor blieb das Plattformgeschäft Advisortech. Zwar entwickelte sich das organische Neugeschäft zuletzt etwas verhaltener, doch die Integration der FMK-Gruppe sorgte für deutlich höhere wiederkehrende Erlöse und eine spürbare Verbesserung der Profitabilität. Hinzu kommen Synergien aus der Übernahme sowie der zunehmende Einsatz von KI-Lösungen, mit denen Prozesse weiter automatisiert und die Plattform effizienter werden sollen.

Der Aktienkurs hat diese Entwicklung bislang nur teilweise nachvollzogen. Nach der starken Rally bis zum Rekordhoch im vergangenen Jahr folgte eine längere Konsolidierungsphase, in der sich die zuvor ambitionierte Bewertung deutlich normalisiert hat. Sollten die Halbjahreszahlen den eingeschlagenen Wachstumspfad bestätigen und die Jahresziele untermauern, könnte dies der Impuls sein, den die Aktie für eine nachhaltige Rückkehr in den Aufwärtstrend benötigt.

(aktien-globlal.de, erstellt 20.07.26, 8:44 Uhr, veröffentlicht 20.07.26, 8:56 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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