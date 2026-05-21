Multitude berichtete ein schwaches Q1 26 mit einem Umsatzrückgang von 7,8% yoy auf EUR 61,6m und einem Nettogewinnrückgang von 39,4% yoy auf EUR 4,4m, hauptsächlich aufgrund niedrigerem Net Interest Income. Die Zahlen lagen jedoch im Rahmen unserer Erwartungen und spiegelten die geplante FY26-Saisonalität wider. Die Asset Quality verbesserte sich weiter, mit Abschreibung -18,8% yoy, während Nettoforderungen und Kapitalanlagen um 23,5% yoy stiegen. Die Segmente bestätigen die Verschiebung hin zu Diversifizierung. Consumer Banking schwächer, SME Banking weiter im Investitionsmodus, Wholesale Banking profitabel skalierend. Das Management bestätigte die FY26-Guidance. Bei unveränderten Schätzungen bleiben wir bei KAUFEN mit unverändertem Kursziel von EUR 14,40. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/multitude-ag
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