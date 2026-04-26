EQS-News: Nakiki SE / Schlagwort(e): Sonstiges

NAKIKI SE: Vorstand Andreas Wegerich veräußert Aktien an neue Investoren - Erlös steht Unternehmen zur Verfügung



26.04.2026 / 19:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NAKIKI SE: Vorstand Andreas Wegerich veräußert Aktien an neue Investoren - Erlös steht Unternehmen zur Verfügung

Frankfurt am Main, 26. April 2026 - Die NAKIKI SE ("NAKIKI"; ISIN: DE000WNDL300) gibt bekannt, dass Vorstand Andreas Wegerich insgesamt 270.000 NAKIKI-Aktien aus seinem Bestand an zwei neue Investoren veräußert hat. Andreas Wegerich bleibt mit einem Anteil von 14,34 % der größte Aktionär der NAKIKI.

Die neuen Investoren sollen die Gesellschaft auch bei künftigen Kapitalmaßnahmen unterstützen. Den Erlös aus den Transaktionen stellt Andreas Wegerich der Gesellschaft in Form eines Gesellschafterdarlehens zur Verfügung.

ÜBER NAKIKI

Die Nakiki SE ist eine deutsche börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Aktuell richtet sich Nakiki strategisch zur ersten deutschen "reinen" Bitcoin-Treasury-Gesellschaft aus - also einem Unternehmen, dessen Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin als Treasury-Asset besteht.

Kontakt für Rückfragen:

Telefon: +49 69 870076430

E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main



Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300