Die späte Rache des ungewöhnlich starken ersten Quartals 2025. Mit einem Gewinn nach Steuern von 4,39 Mio. Euro für das Auftaktviertel 2026 hat Multitude zwar tatsächlich etwas schlechter performt als von den Analysten erwartet. Der prozentual so deutliche Rückgang von fast 40 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert von 7,23 Mio. Euro ist aber eben auch ein klassischer Basiseffekt. Und so haben CEO Antti Kumpulainen und CFO Bernd Eggers auf der digitalen Investorenveranstaltung zur Präsentation des Q1-Berichts gleich mehrfach erklärt: Alles im Lot. Die Zahlen bewegen sich komplett im Rahmen der Erwartungen. Die Ziele für 2026 und auch die beiden Folgejahre haben unverändert Bestand. Demnach rechnet das FinTech-Unternehmen für 2026 weiterhin mit einem Überschuss von rund 30 Mio. Euro....Den vollständigen Artikel lesen ...
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