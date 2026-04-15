Mitteilung der Netfonds AG:

Weitere Ankeraktionäre unterstützen öffentliches Angebot - Warburg Pincus hat sich bereits jetzt über 80 % an Netfonds gesichert

Weitere Ankeraktionäre geben ihre Netfonds Anteile vollständig an Warburg Pincus ab Zum 15. April hat sich Warburg Pincus damit bereits über 80 % an Netfonds gesichert Öffentliches Angebot von EUR 78,25 je Aktie bietet Netfonds Aktionären eine attraktive Möglichkeit, eine Prämie von 78,3 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Netfonds Aktie der vergangenen drei Monate vor Bekanntgabe des Angebots zu realisieren Annahmefrist für die Andienung der Aktien ...

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