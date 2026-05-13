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WKN: A11QLP | ISIN: DE000A11QLP3 | Ticker-Symbol: BENH
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13.05.26 | 17:35
8,250 Euro
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Immobilien
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Sonstige
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BENO HOLDING AG Chart 1 Jahr
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BENO HOLDING AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
13.05.2026 17:03 Uhr
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PTA-DD: BENO Holding AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: BENO Holding AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

BENO Holding AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

München (pta000/13.05.2026/16:30 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 3BX GmbH 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                           In enger Beziehung 
b)      Erstmeldung 
                                           Michael Bussmann 
                                           Vorstand 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 BENO Holding AG 
b)      LEI                                 391200G6PDBP4B6JFR90 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Aktie 
        Kennung                               DE000A11QLP3 
b)      Art des Geschäfts                          Kauf 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        6,50 EUR                               487.500,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        6,50 EUR                               487.500,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                         13.05.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BENO Holding AG 
           Brienner Str. 7 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Florian Renner 
Tel.:         +49 89 20 500 410 
E-Mail:        info@beno-gruppe.de 
Website:       www.beno-gruppe.de 
ISIN(s):       DE000A11QLP3 (Aktie) DE000A3H2XT2 (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778682600043 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

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