DJ PTA-DD: BENO Holding AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
BENO Holding AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (pta000/13.05.2026/16:30 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name 3BX GmbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung b) Erstmeldung Michael Bussmann Vorstand 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name BENO Holding AG b) LEI 391200G6PDBP4B6JFR90 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A11QLP3 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 6,50 EUR 487.500,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 6,50 EUR 487.500,00 EUR e) Datum des Geschäfts 13.05.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
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Aussender: BENO Holding AG Brienner Str. 7 80333 München Deutschland Ansprechpartner: Florian Renner Tel.: +49 89 20 500 410 E-Mail: info@beno-gruppe.de Website: www.beno-gruppe.de ISIN(s): DE000A11QLP3 (Aktie) DE000A3H2XT2 (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart
[ source: https://www.pressetext.com/news/1778682600043 ]
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May 13, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)