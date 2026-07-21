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21.07.26 | 15:54
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Branche
Immobilien
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Sonstige
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BENO HOLDING AG Chart 1 Jahr
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Dow Jones News
21.07.2026 16:51 Uhr
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PTA-News: BENO Holding AG: Geschäftsbericht 2025

DJ PTA-News: BENO Holding AG: Geschäftsbericht 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BENO Holding AG: Geschäftsbericht 2025

München, den 21.07.2026 (pta000/21.07.2026/16:15 UTC+2)

Die BENO Holding AG hat heute ihren Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht.

Der Bericht erläutert die strategische Ausrichtung der Gesellschaft: BENO baut eine spezialisierte Plattform für flexibel nutzbare Light-Industrial- und Warehouse-Immobilien mit hoher Drittverwendungsfähigkeit auf - nach dem Vorbild erfolgreicher internationaler Warehouse-Plattformen. Nach dem Aufbau des Portfolios und der operativen Plattform steht nun die Skalierung im Fokus. Attraktive Einstiegsmöglichkeiten in einem Käufermarkt, kleine Transaktionsgrößen, ein erfahrenes Team sowie ein digitalisiertes Remote Property Management bilden die Grundlage für weiteres profitables Wachstum.

Der Geschäftsbericht 2025 steht ab sofort auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft zum Download bereit. https://www.beno-gruppe.de/wp-content/uploads/2026/07/BENO_GB_2025.pdf

Über die BENO Holding AG

Die BENO Holding AG ist ein auf Light-Industrial-Immobilien spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager. Die Gesellschaft investiert in flexibel nutzbare, drittverwendungsfähige Bestandsimmobilien mit laufenden Cashflows und Entwicklungspotenzial.

BENO verfolgt einen plattformbasierten Managementansatz, bei dem langfristiges Eigentum mit digital unterstützter Bewirtschaftung verbunden wird. Durch aktives Asset Management, technische Weiterentwicklung und die Nutzung digitaler Werkzeuge werden Produktivitäts- und Wertsteigerungspotenziale im Bestand systematisch erschlossen.

Die im eigenen Bestand gehaltenen Immobilien umfassen derzeit zwölf deutsche Standorte mit rund 36 Mietern und einer Gesamtnutzfläche von rund 158.000 m(2). Der Verkehrswert des Portfolios beläuft sich auf rund 90 Mio. EUR.

(Ende)

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Aussender:      BENO Holding AG 
           Brienner Str. 7 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Florian Renner 
Tel.:         +49 89 20 500 410 
E-Mail:        info@beno-gruppe.de 
Website:       www.beno-gruppe.de 
ISIN(s):       DE000A11QLP3 (Aktie) DE000A3H2XXX (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1784643300069 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 10:15 ET (14:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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