DJ PTA-News: BENO Holding AG: Geschäftsbericht 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BENO Holding AG: Geschäftsbericht 2025

München, den 21.07.2026 (pta000/21.07.2026/16:15 UTC+2)

Die BENO Holding AG hat heute ihren Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht.

Der Bericht erläutert die strategische Ausrichtung der Gesellschaft: BENO baut eine spezialisierte Plattform für flexibel nutzbare Light-Industrial- und Warehouse-Immobilien mit hoher Drittverwendungsfähigkeit auf - nach dem Vorbild erfolgreicher internationaler Warehouse-Plattformen. Nach dem Aufbau des Portfolios und der operativen Plattform steht nun die Skalierung im Fokus. Attraktive Einstiegsmöglichkeiten in einem Käufermarkt, kleine Transaktionsgrößen, ein erfahrenes Team sowie ein digitalisiertes Remote Property Management bilden die Grundlage für weiteres profitables Wachstum.

Der Geschäftsbericht 2025 steht ab sofort auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft zum Download bereit. https://www.beno-gruppe.de/wp-content/uploads/2026/07/BENO_GB_2025.pdf

Über die BENO Holding AG

Die BENO Holding AG ist ein auf Light-Industrial-Immobilien spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager. Die Gesellschaft investiert in flexibel nutzbare, drittverwendungsfähige Bestandsimmobilien mit laufenden Cashflows und Entwicklungspotenzial.

BENO verfolgt einen plattformbasierten Managementansatz, bei dem langfristiges Eigentum mit digital unterstützter Bewirtschaftung verbunden wird. Durch aktives Asset Management, technische Weiterentwicklung und die Nutzung digitaler Werkzeuge werden Produktivitäts- und Wertsteigerungspotenziale im Bestand systematisch erschlossen.

Die im eigenen Bestand gehaltenen Immobilien umfassen derzeit zwölf deutsche Standorte mit rund 36 Mietern und einer Gesamtnutzfläche von rund 158.000 m(2). Der Verkehrswert des Portfolios beläuft sich auf rund 90 Mio. EUR.

(Ende)

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Aussender: BENO Holding AG Brienner Str. 7 80333 München Deutschland Ansprechpartner: Florian Renner Tel.: +49 89 20 500 410 E-Mail: info@beno-gruppe.de Website: www.beno-gruppe.de ISIN(s): DE000A11QLP3 (Aktie) DE000A3H2XXX (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart

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July 21, 2026 10:15 ET (14:15 GMT)