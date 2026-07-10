BENO hat seine geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die im Wesentlichen die starken vorläufigen Zahlen aus dem März bestätigen. Der Umsatz stieg auf 9,2 Mio. EUR von 8,7 Mio. EUR, während der Nettogewinn auf 4,6 Mio. EUR von 4,0 Mio. EUR anstieg. Noch wichtiger ist, dass die geprüften Zahlen eine deutliche Verbesserung der wiederkehrenden operativen Leistung bestätigen: Der FFO erhöhte sich auf 2,25 Mio. EUR von -0,07 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024, während der operative Cashflow auf 3,6 Mio. EUR von -0,5 Mio. EUR verbessert wurde. Das Eigenkapital stieg auf 34,9 Mio. EUR, was 10,04 EUR pro Aktie entspricht, wobei das Unternehmen einen NAV von 11,42 EUR pro Aktie berichtete. Letztendlich bleibt die Equity-Story intakt, da es sich um ein hoch cash-generierendes, defensiv positioniertes Light-Industrial-Engagement handelt, das mit einem erheblichen Bewertungsabschlag gehandelt wird. Nach dieser operativen Validierung erhöhen wir unsere Schätzungen um 6-12% und steigern unser Kursziel auf 13,50 EUR (zuvor 12,50 EUR). Daher bestätigen wir unser BUY-Rating mit einem soliden Upside-Potenzial von über 70%. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/beno-holding-ag
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