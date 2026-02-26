Die Debatte über Minusgeschäfte bei Solar- und Windparks zeichnet ein verzerrtes Bild einer Branche im Wandel. Steigende Zinsen, gesunkene Strompreise und höhere Projektkosten haben den Druck auf Entwickler und Investoren erhöht. Doch daraus den Schluss zu ziehen, dass sich mit erneuerbaren Energieprojekten grundsätzlich kein Geld mehr verdienen lässt, greift viel zu kurz. Projektentwicklung in Photovoltaik, Wind und Batteriespeicher bleibt ein tragfähiges und profitables Geschäftsmodell - allerdings nur für diejenigen, die ihre Projekte mit strategischer Disziplin, belastbarer Kalkulation und einem klaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 finanzmonitor.de