BENO berichtete vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, die deutlich über unseren Erwartungen lagen, mit einem Umsatz von 9,4 Mio. EUR (gegenüber 8,9 Mio. EUR mwb Schätzung), unterstützt durch stabile Mieteinnahmen von 7,3 Mio. EUR (+1,4 % yoy), die durch Portfolio-Optimierung und indexgebundene Mietverträge vorangetrieben wurden. Der Nettogewinn wird voraussichtlich zwischen 4,7 und 5,1 Mio. EUR liegen, was unsere Schätzung von 2,6 Mio. EUR erheblich übertrifft (EPS 1,39-1,51 EUR gegenüber 0,77 EUR Schätzung), wahrscheinlich unterstützt durch Bewertungseffekte und latente Steuern. Das Unternehmen prognostiziert einen FFO von 2,5-3,0 Mio. EUR, was auf eine verbesserte operative Leistung hinweist. Darüber hinaus hat BENO im Februar 2026 seine Unternehmensanleihe über 10 Mio. EUR vollständig zurückgezahlt, was die fortgesetzte Entschuldung unterstreicht. Insgesamt deuten die Ergebnisse auf eine stärkere Ertragskraft hin als zuvor modelliert, und wir sehen Potenzial für nach oben gerichtete Anpassungen, sobald die geprüften Zahlen veröffentlicht werden. Für den Moment halten wir unsere BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 12,50 EUR aufrecht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/beno-holding-ag





© 2026 mwb research