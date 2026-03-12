Mitteilung der Beno Holding AG:

Erste Indikation für 2025 - Erfolgreiches Jahr und Wachstumskurs durch neue Akquisitionen geplant

Die notierte Immobiliengesellschaft BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3, WKN: A11QLP) hat nach einer ersten internen Indikation das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand erwartet die Gesellschaft einen Konzernumsatz von rund 9,4 Mio. EUR sowie Mieterträge von 7,3 Mio. EUR. Das Konzernergebnis (EAT) wird in einer Bandbreite von 4,7 Mio. EUR bis 5,1 Mio. EUR erwartet. Das entspricht einem erwarteten Konzernergebnis nach Steuern von 1,39 bis 1,51 EUR je Aktie, was ein ...

